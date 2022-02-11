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Эриксен — об остановке сердца: «Я покинул этот мир на пять минут»

сегодня, 12:19

Хавбек «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился воспоминаниями об остановке сердца:

Я покинул этот мир на пять минут, а потом моё сердце опять запустили. Помню всё, кроме этих пяти минут – вбрасывание, мяч бьётся мне в ногу… А дальше не помню, что было.

Потом я очнулся, вокруг меня стояли люди, и я чувствовал давление на грудь. Пытался восстановить дыхание. Открыв глаза, я не очень осознавал, что происходит. В тот момент я даже понятия не имел, что со мной было. Первые мимолётные мысли были такими: «Что-то случилось с моими ногами? Я сломал спину? Могу ли я поднять ногу?». Затем я пытался сделать микродвижения, чтобы понять, что именно со мной случилось.

В машине скорой помощи я услышал, как кто-то спросил: «Как долго он отсутствовал?», а кто-то ответил: «5 минут». Тогда я впервые узнал, что меня не было в этом мире.

Похоже ли это на чудо? Однозначно.

Эриксен подписал контракт с английским «Брентфордом» до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на год.

Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть соглашение с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его отвезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что он перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A футболистов с кардиостимуляторами не допускают к играм.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:07
Зачем вернулся на поле? Если с ним что-то случится, много голов полетит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:28
Повезло,это был звоночек!
kust07
kust07
сегодня в 13:06
Вот так подробности.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 13:01
.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:36
Главное чтобы не повторилось.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:27
Радуйся что вернулся
Cat01
Cat01
сегодня в 12:27
Это было давно
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