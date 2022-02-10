Почеттино: «Рассчитываем, что Неймар сможет сыграть с „Реалом“»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о восстановлении нападающего команды Неймара от травмы голеностопа.
Состояние Неймара улучшается, но завтра [с «Ренном»] он не сыграет. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Реалом», рассчитываем на это.
Все большие игроки хотят выступать в важных матчах. Он уже знает, что такое приехать на такой матч с травмой. Он достаточно зрелый игрок, чтобы направить свою энергию в нужное русло и сыграть, когда он будет в лучших для этого кондициях.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» состоится 15 февраля.
Желаю Неймару и Кариму участвовать в этом матче .
Желаю Неймару и Кариму участвовать в этом матче .