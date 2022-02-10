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Почеттино: «Рассчитываем, что Неймар сможет сыграть с „Реалом“»

сегодня, 19:13
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.02.2022 в 23:00 Не начался

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о восстановлении нападающего команды Неймара от травмы голеностопа.

Состояние Неймара улучшается, но завтра [с «Ренном»] он не сыграет. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Реалом», рассчитываем на это.

Все большие игроки хотят выступать в важных матчах. Он уже знает, что такое приехать на такой матч с травмой. Он достаточно зрелый игрок, чтобы направить свою энергию в нужное русло и сыграть, когда он будет в лучших для этого кондициях.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал» состоится 15 февраля.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:16
Возвращение Неймара в строй очень поможет ПСЖ. Это игрок, который за счёт своего мастерства способен поставить в тупик любую защиту. А так, без него, будет куда тяжелее.
Желаю Неймару и Кариму участвовать в этом матче .
sash71
sash71
сегодня в 19:27
Конечно Неймар усилит и так звездный состав ПСЖ но насколько Поче сможет подготовить команду к сверх ответственной игре тут прогнозов давать нельзя. Уверен такой матч заставить всех понервничать.
Mekail
Mekail
сегодня в 19:21
Думаю, что не особо он и поможет
marut
marut
сегодня в 19:17
И без него есть кому играть
Cat01
Cat01
сегодня в 19:15
Для игры он нужен
Мaлик
Мaлик
сегодня в 19:14
Ну то что ПСЖ выиграет я не сомневаюсь...
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