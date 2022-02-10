Неймар хочет сыграть против «Реала» в ЛЧ. Сейчас бразилец травмирован

Нападающий ПСЖ Неймар намерен выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы, он надеется, что попадёт хотя бы на скамейку запасных парижан в предстоящей встрече, чтобы сыграть во втором тайме.
ПСЖ ещё не принял решения относительно участия Неймара в игре с «Реалом», которая состоится в следующий вторник, 15 февраля.
Неймар особенно в ЛЧ всегда шикарно выглядел в плей-офф за ПСЖ.
Хотя ПСЖ лучше смотрится когда кого-то из тройки нет на поле, будь то Месси, Мбаппе или Неймар.
Неймар особенно в ЛЧ всегда шикарно выглядел в плей-офф за ПСЖ.
Хотя ПСЖ лучше смотрится когда кого-то из тройки нет на поле, будь то Месси, Мбаппе или Неймар.