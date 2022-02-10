Неймар хочет сыграть против «Реала» в ЛЧ. Сейчас бразилец травмирован

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сегодня, 11:45

Нападающий ПСЖ намерен выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы, он надеется, что попадёт хотя бы на скамейку запасных парижан в предстоящей встрече, чтобы сыграть во втором тайме.