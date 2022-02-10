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Неймар хочет сыграть против «Реала» в ЛЧ. Сейчас бразилец травмирован

сегодня, 11:45
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал15.02.2022 в 23:00 Не начался

Нападающий ПСЖ Неймар намерен выйти на поле в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Бразилец продолжает восстанавливаться от травмы, он надеется, что попадёт хотя бы на скамейку запасных парижан в предстоящей встрече, чтобы сыграть во втором тайме.

ПСЖ ещё не принял решения относительно участия Неймара в игре с «Реалом», которая состоится в следующий вторник, 15 февраля.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:16
Матч по сути решающий.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:09
Лучше не рисковать и не форсировать восстановление. Пусть спокойно долечивается, поддерживает команду с трибуны и готовится к четвертьфиналу.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:06
Хочет только на словах
112910415
112910415
сегодня в 13:01
придётся переносить матч на дату полного выздоровления )
протон
протон
сегодня в 12:38
После травмы Неймара Париж стал забивать в два раза меньше, растерял кучу очков в чемпионате и вылетел из кубка в 1/8. До травмы Неймара ПСЖ выиграл 13 матчей чемпионата из 15-и, после травмы — 4 из 8-и.
Неймар особенно в ЛЧ всегда шикарно выглядел в плей-офф за ПСЖ.
Хотя ПСЖ лучше смотрится когда кого-то из тройки нет на поле, будь то Месси, Мбаппе или Неймар.
Futurista
Futurista
сегодня в 12:15
Неймар: Подержите мои костыли...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:57
Бензема тоже хочет ! 🤷‍♂️
drug01
drug01
сегодня в 11:53
Одного желания мало
Мaлик
Мaлик
сегодня в 11:49
Ну давай...восстанавливайся
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