Алонсо: «Хочу остаться в „Челси“ надолго»

Левый защитник «Челси» заявил, что надеется остаться в клубе. Ранее сообщалось, что игрок отклонил предложение клуба перейти в другую команду.

Я отсутствовал некоторое время, но потом вернулся, забил гол, и мы выиграли дерби [против «Тоттенхэма»].

Это еще не конец. Я подписал длительный контракт, чтобы остаться надолго. «Челси» — самый важный клуб в моей карьере. Я хочу отблагодарить клуб, который многое мне дал. Это моя единственная цель.