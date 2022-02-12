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Алонсо: «Хочу остаться в „Челси“ надолго»

сегодня, 00:43

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо заявил, что надеется остаться в клубе. Ранее сообщалось, что игрок отклонил предложение клуба перейти в другую команду.

Я отсутствовал некоторое время, но потом вернулся, забил гол, и мы выиграли дерби [против «Тоттенхэма»].

Это еще не конец. Я подписал длительный контракт, чтобы остаться надолго. «Челси» — самый важный клуб в моей карьере. Я хочу отблагодарить клуб, который многое мне дал. Это моя единственная цель.

В конце прошлого года появлялась информация, что Маурицио Сарри просит боссов «Лацио» купить Алонсо.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 01:35
Очень многое зависит от тебя...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:55
Это уже должно решать руководство клуба и Тухель.
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