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Бекхэм поделился ожиданиями от поединка ПСЖ – «Реал»

сегодня, 08:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал». За свою карьеру футболист успел поиграть за оба клуба.

Если мы посмотрим на футболистов, на историю обеих команд, на страсть фанатов в двух городах, то увидим, что эта встреча – мечта для любого фаната.

Я даже рад, что не буду присутствовать на стадионе. Для меня было бы очень волнительно вживую наблюдать за поединком двух команд, за которые я играл. Я предпочитаю смотреть эту игру дома. Буду праздновать каждый гол любой из команд.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:45
Чтобы смотреть такой матч как Бекхэм, нужно поставить на тотал больше 2,5 и болеть за обе команды и радоваться каждому голу забитыми футболистами в этой игре. Удачи
Bensurr
Bensurr
сегодня в 10:26
Если не арабские деньги врядли Псж играл вообще в лч
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:54
Французы фавориты
kasyak7
kasyak7
сегодня в 09:50
Сразу видно Бекхэм еврей.
kust07
kust07
сегодня в 09:45
Болеть сразу за две команды,такого не бывает.
МAGNUM
МAGNUM
сегодня в 09:36
ПСЖ будет таким же,Как и барса после Баварии 2-8.Тем более за них играет карлан,который это помнит)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:23
По составу псж сильнее но Реал играет умнее поэтому либо ничья, что неплохо для сливочных перед ответной игрой дома либо Реал победит.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 09:11
ПСЖ должен легко проходить дальше.
Elliada
Elliada
сегодня в 09:10
В первой игре будет ничья, во второй ПСЖ выиграет.
drug01
drug01
сегодня в 09:05
Это будет ничья
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:05
Победит Реал!
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