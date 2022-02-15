Бекхэм поделился ожиданиями от поединка ПСЖ – «Реал»

Экс-полузащитник сборной Англии поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ — «Реал». За свою карьеру футболист успел поиграть за оба клуба.

Если мы посмотрим на футболистов, на историю обеих команд, на страсть фанатов в двух городах, то увидим, что эта встреча – мечта для любого фаната.

Я даже рад, что не буду присутствовать на стадионе. Для меня было бы очень волнительно вживую наблюдать за поединком двух команд, за которые я играл. Я предпочитаю смотреть эту игру дома. Буду праздновать каждый гол любой из команд.