Канселу: «Фоден станет обладателем „Золотого мяча“ в будущем»

Защитник «Манчестер Сити» оценил некоторых партнеров по команде.

Гюндоган — феноменальный игрок. Фил Фоден в будущем станет обладателем «Золотого мяча». Все они игроки мирового класса, и все они влияют на меня каждый день.

Рубен Диаш обладает характером, решительностью и лидерством. Он перешел сюда в прошлом сезоне и уже является одним из капитанов команды.

Я думаю, что это достойно похвалы. Нужно отдавать должное, когда это необходимо.