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Канселу: «Фоден станет обладателем „Золотого мяча“ в будущем»

сегодня, 11:33

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу оценил некоторых партнеров по команде.

Гюндоган — феноменальный игрок. Фил Фоден в будущем станет обладателем «Золотого мяча». Все они игроки мирового класса, и все они влияют на меня каждый день.

Рубен Диаш обладает характером, решительностью и лидерством. Он перешел сюда в прошлом сезоне и уже является одним из капитанов команды.

Я думаю, что это достойно похвалы. Нужно отдавать должное, когда это необходимо.

Недавно «Манчестер Сити» продлил контракт с Канселу.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:44
У Фодена как минимум все для этого есть. Главное чтобы прогрессировал постоянно.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:15
Не думаю!Есть и другие
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:13
Понятно, что для любого игрока напарники по своей команде самые лучшие в мире, но не всегда являются реальностью.
К примеру Роберто Мартинес главный тренер сборной Бельгии в марте 2021 года утверждал: «Эден Азар станет лучшим игроком Евро». И где там Азар?
"Всяк кулик своё болото хвалит".
ОПС
ОПС
сегодня в 12:12
Может да, а может нет.
1 984
1 984
сегодня в 12:07
Поживём - увидим.
Carnаgе
Carnаgе
сегодня в 11:56
Ну если за 2 гола дают карлику, то Фоден тоже получит…
beefs
beefs
сегодня в 11:36
ну насчет Фодена загнул...
drug01
drug01
сегодня в 11:34
Долго ждать
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