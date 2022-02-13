Канселу: «Фоден станет обладателем „Золотого мяча“ в будущем»

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу оценил некоторых партнеров по команде.
Гюндоган — феноменальный игрок. Фил Фоден в будущем станет обладателем «Золотого мяча». Все они игроки мирового класса, и все они влияют на меня каждый день.
Рубен Диаш обладает характером, решительностью и лидерством. Он перешел сюда в прошлом сезоне и уже является одним из капитанов команды.
Я думаю, что это достойно похвалы. Нужно отдавать должное, когда это необходимо.
Недавно «Манчестер Сити» продлил контракт с Канселу.
К примеру Роберто Мартинес главный тренер сборной Бельгии в марте 2021 года утверждал: «Эден Азар станет лучшим игроком Евро». И где там Азар?
"Всяк кулик своё болото хвалит".
К примеру Роберто Мартинес главный тренер сборной Бельгии в марте 2021 года утверждал: «Эден Азар станет лучшим игроком Евро». И где там Азар?
"Всяк кулик своё болото хвалит".