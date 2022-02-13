Скоулз: «У „Саутгемптона“ настоящий тренер, а у МЮ — спортивный директор»

Экс-полузащитник сборной Англии высказался о ничьей в игре 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (1:1) и :

Эти футболисты не хотят заниматься черновой работой. Когда смотришь игру, становится очевидно, что никто из них не желает выкладываться ради этой команды. Просто безумие.

Затем смотришь на игру «Саутгемптона» и видишь, что они великолепно работают на своих позициях. Мы говорили о взаимопомощи перед матчем, и у «Саутгемптона» игроки поддерживали друг друга. У «Юнайтед» подобного не было.