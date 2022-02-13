Скоулз: «У „Саутгемптона“ настоящий тренер, а у МЮ — спортивный директор»

Экс-полузащитник сборной Англии Пол Скоулз высказался о ничьей в игре 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (1:1) и Ральфе Рангнике:
Эти футболисты не хотят заниматься черновой работой. Когда смотришь игру, становится очевидно, что никто из них не желает выкладываться ради этой команды. Просто безумие.
Затем смотришь на игру «Саутгемптона» и видишь, что они великолепно работают на своих позициях. Мы говорили о взаимопомощи перед матчем, и у «Саутгемптона» игроки поддерживали друг друга. У «Юнайтед» подобного не было.
У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у МЮ — спортивный директор. Такого не может быть в «Юнайтед».
Он конечно забил 8 голов, т.е в 5-6 раз больше полурослика из ПСЖ, но все равно тащить уже не может в одиночку.
Он конечно забил 8 голов, т.е в 5-6 раз больше полурослика из ПСЖ, но все равно тащить уже не может в одиночку.
Вот сейчас реально смотришь на состав и абсолютно некому отдать капитанскую повязку, когда такое было вообще.
Вот сейчас реально смотришь на состав и абсолютно некому отдать капитанскую повязку, когда такое было вообще.