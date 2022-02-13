ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Скоулз: «У „Саутгемптона“ настоящий тренер, а у МЮ — спортивный директор»

сегодня, 00:36
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Экс-полузащитник сборной Англии Пол Скоулз высказался о ничьей в игре 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» (1:1) и Ральфе Рангнике:

Эти футболисты не хотят заниматься черновой работой. Когда смотришь игру, становится очевидно, что никто из них не желает выкладываться ради этой команды. Просто безумие.

Затем смотришь на игру «Саутгемптона» и видишь, что они великолепно работают на своих позициях. Мы говорили о взаимопомощи перед матчем, и у «Саутгемптона» игроки поддерживали друг друга. У «Юнайтед» подобного не было.

У «Саутгемптона» настоящий тренер, а у МЮ — спортивный директор. Такого не может быть в «Юнайтед».

Все новости
Нагельсманн: «Наш план не сработал»
Вчера, 21:31
Киммих — о поражении от «Бохума»: «Это худшая игра „Баварии“ в сезоне»
Вчера, 21:30
Анчелотти — о ничьей с «Вильярреалом»: «„Реалу“ не повезло»
Вчера, 21:20
Хави – о Дембеле: «Он ещё поможет команде»
Вчера, 21:12
Эриксен: «Людям не нужно беспокоиться обо мне»
Вчера, 21:05
Хави признался, что ему нравится работать с Гави
Вчера, 18:51
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:59
Рангнику пора назад в Локо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:51
Все нормально
протон
протон ответ MОRBIUS (раскрыть)
сегодня в 02:22
Общался с болельщиками из Англии МЮ, Рангника там уже как я понял ненавидят. Лучше бы остался говорят в России) Локомотиву тут возможно повезло.
амурец
амурец
сегодня в 02:14
Рангник хорошо справляется со своей работой, по развалу МЮ
MОRBIUS
MОRBIUS
сегодня в 01:51, ред.
МЮ надо взять толкового тренера, купить мощного опорника,который будет черновой работой заниматься, и обновить защиту.Все говорят раньше МЮ был сильнее,а сейчас дно.Так сравните составы: Роналду,Руни,Эвра,Видич,Фердинанд,Кэррик .А сейчас? Магуайр лучший цз в мире? Нет,и не был.Матич,Фред, или Мактоминей опорники мирового уровня? Абсолютно нет.Гринвуд что творит? Полная чистка нужна,такая же как и Ювентусу, а то насобирали мусор,а потом сидят и надеются,что Роналду вытащит матч.
Он конечно забил 8 голов, т.е в 5-6 раз больше полурослика из ПСЖ, но все равно тащить уже не может в одиночку.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:41
Согласен с ним. Чем вообще занимается Манчестер Юнайтед? Еле еле избавились от физрука Солскаера, но теперь взяли вообще непонятного человека.
протон
протон
сегодня в 01:05
В МЮ черновой работой занимается только Фред, Мактоминай и Матич по праздникам, когда возраст не даёт о себе знать с утра, а это два или три матча за сезон. Ещё Биссака фланг подчищал периодически, но теперь в старт не попадает.
Вот сейчас реально смотришь на состав и абсолютно некому отдать капитанскую повязку, когда такое было вообще.
beefs
beefs
сегодня в 01:03
начало положено, скоро конец...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100