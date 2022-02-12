Киммих — о поражении от «Бохума»: «Это худшая игра „Баварии“ в сезоне»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал поражение от «Бохума» (2:4) в игре 22-го тура Бундеслиги:

Это худшая игра «Баварии» в сезоне. Для победы нам не хватало много чего. Если такое случается лишь единожды за сезон — пускай, но у нас уже было такое в поединке с гладбахской «Боруссией», поэтому нам необходимо быть осторожными.

С таким настроем, с такой игрой даже нет смысла говорить о тактике или плане на матч. Мы должны спросить себя, таков ли менталитет «Баварии». Это стало случаться слишком часто — раньше я не видел ничего подобного в «Баварии».

К счастью, это был матч Бундеслиги, и мы все еще лидируем с 9 очками отрыва. Но на следующей неделе нам выступать в Лиге чемпионов. Такое не должно повториться. Как бы то ни было, вынуждены признать, что поражение мы заслужили.