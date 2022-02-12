ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2021/2022

Киммих — о поражении от «Бохума»: «Это худшая игра „Баварии“ в сезоне»

сегодня, 21:30
БохумЛоготип футбольный клуб Бохум4 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение от «Бохума» (2:4) в игре 22-го тура Бундеслиги:

Это худшая игра «Баварии» в сезоне. Для победы нам не хватало много чего. Если такое случается лишь единожды за сезон — пускай, но у нас уже было такое в поединке с гладбахской «Боруссией», поэтому нам необходимо быть осторожными.

С таким настроем, с такой игрой даже нет смысла говорить о тактике или плане на матч. Мы должны спросить себя, таков ли менталитет «Баварии». Это стало случаться слишком часто — раньше я не видел ничего подобного в «Баварии».

К счастью, это был матч Бундеслиги, и мы все еще лидируем с 9 очками отрыва. Но на следующей неделе нам выступать в Лиге чемпионов. Такое не должно повториться. Как бы то ни было, вынуждены признать, что поражение мы заслужили.

Все новости
Нагельсманн: «Наш план не сработал»
Сегодня, 21:31
Анчелотти — о ничьей с «Вильярреалом»: «„Реалу“ не повезло»
Сегодня, 21:20
Хави – о Дембеле: «Он ещё поможет команде»
Сегодня, 21:12
Эриксен: «Людям не нужно беспокоиться обо мне»
Сегодня, 21:05
Хави признался, что ему нравится работать с Гави
Сегодня, 18:51
Шоу: «Хотим попасть в Лигу чемпионов»
Сегодня, 18:34
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:47
Да уж, очень круто получили по щам!
beefs
beefs
сегодня в 21:32
слишком расслабились, поверили уже в чемпионство, одним словом фраернулись...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100