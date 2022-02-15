Альберто пообещал сбрить бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы

Новоиспеченный игрок «Зенита» пообещал сбрить бороду в случае, если «сине-бело-голубые» завоюют золотые медали в Лиге Европы. Ранее с обещанием сбрить усы в случае еврокубкового триумфа выступал известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

Спасибо за такой теплый и радушный прием, который мне оказал Петербург, его жители и болельщики «Зенита». Сборы прошли замечательно! У нас был отличный тренировочный план. Хорошо подготовились, поработали, провели ряд контрольных встреч. Со всеми силами подходим к игре 17 февраля.

Даёт ли девятый номер дополнительную ответственность? Да, это большая ответственность. Во всех моих клубах, еще с детского футбола я всегда хотел носить «девятку» на спине. Мои главные кумиры детства носили именно этот номер. И сейчас, в таком большой команде как «Зенит», постараюсь соответствовать этой цифре на футболке.