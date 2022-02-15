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Альберто пообещал сбрить бороду, если «Зенит» выиграет Лигу Европы

сегодня, 16:17

Новоиспеченный игрок «Зенита» Юри Альберто пообещал сбрить бороду в случае, если «сине-бело-голубые» завоюют золотые медали в Лиге Европы. Ранее с обещанием сбрить усы в случае еврокубкового триумфа выступал известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

Спасибо за такой теплый и радушный прием, который мне оказал Петербург, его жители и болельщики «Зенита». Сборы прошли замечательно! У нас был отличный тренировочный план. Хорошо подготовились, поработали, провели ряд контрольных встреч. Со всеми силами подходим к игре 17 февраля.

Даёт ли девятый номер дополнительную ответственность? Да, это большая ответственность. Во всех моих клубах, еще с детского футбола я всегда хотел носить «девятку» на спине. Мои главные кумиры детства носили именно этот номер. И сейчас, в таком большой команде как «Зенит», постараюсь соответствовать этой цифре на футболке.

Боярский пообещал сбрить усы, если «Зенит» выиграет ЛЕ – готов ли я сбрить бороду? Безусловно, я тоже сбрею бороду, если это случится. Уверен, у нас имеются все шансы. Мы хорошо подготовлены, будем бороться и сражаться, чтобы один человек остался без усов в конце сезона, а я без бороды (улыбается).

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Зенит» сразится с испанским «Бетисом». Первая игра команд пройдёт в четверг, 17 февраля.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:38
Ясно, что ничем не рискует.
Накир
Накир
сегодня в 17:37
При такой постановке можно и с Эйфелевой башни спрыгнуть...:)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 17:25
Бог шельму метит. Теперь судьба за невыполнение обещания мстит уважаемому человеку. Из думы поперли да и у нашего рулевого несмотря на все заигрывания другие любимцы появились:
David Young
David Young ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 17:09
.
David Young
David Young
сегодня в 17:07, ред.
Такими темпами, не ровен час, Сергей Семак вновь станет мясоедом.
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 17:06
А Дзюба в костюме Бэтмена спрыгнет с Лахта - центр!)
lotsman
lotsman
сегодня в 17:03
Один усы, другой бороду, а круче кто может?
протон
протон
сегодня в 16:50
еще один Боярский только вот бороду. Один уважаемый человек обещал сбрить усы, до сих пор ждем...
Удобно обещать что угодно, если учесть, что оно не сбудется никогда)
Усам Боярского ничего не угрожает.)))
Loko57
Loko57
сегодня в 16:46
Да здесь можно пообещать с моста спрыгнуть и вряд-ли прогадаешь!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:42
Мечты мечты где ваша сладость... От шляпы заразился
UncleZack
UncleZack ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 16:35
Побреется налысо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:31
Останется с бородой)).
старина
старина
сегодня в 16:30
Дзюба ничего не обещал?
shlomo
shlomo
сегодня в 16:18
Один усы...другой бороду...а третий что?
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