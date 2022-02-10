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В «Ньюэллс Олд Бойз» снова играет Месси, и у него 10-й номер на спине. Магия футбольных имен в действии

вчера, 18:58
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Каково живется однофамильцам и тезкам суперзвезд?

Лионель Месси и Хоакин Месси из «Ньюэлл Олд Бойз»

С 1 января за команду «Ньюэллс Олд Бойз» U20 заявлен 19-летний полузащитник Хоакин Месси. Новость быстро облетела весь мир, ведь это интересное совпадение: в детском клубе Лео Месси появился его однофамилец, которому для пущего сходства выдали десятый номер. Первая мысль, которая пришла в голову: хитрые маркетологи клуба из Росарио придумали гениальный ход, чтобы «Ньюэллс Олд Бойз» мог легально продавать футболки с «десяткой» и фамилией Месси. Но выяснилось, что это просто совпадение, а Хоакин — продукт футбола, а не пиара.

Новый Месси родился неподалеку от Росарио, в городке Коронель-Арнольде, он является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз», в недрах которого занимается с 7 лет, а в начале 2022-го планово перешел в команду U20, за которую уже успел провести несколько встреч, но результативными действиями пока не отметился. Рост парня — 172 сантиметра, он играет на фланге атаки, выделяется дриблингом, но не результативностью: всего 9 голов в 58 матчах за «Ньюэллс Олд Бойз» U17. Нетрудно было догадаться, кто для Хоакина является образцом для подражания:

Моим кумиром с самого детства был Месси. Я всегда хотел пойти по его стопам. Когда я играл в приставку, то всегда выбирал «Барселону». Мечта всей моей жизни — сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз» вместе с Лео. «Десятка» будет у него на спине, а я согласен на любой другой номер.

Лионель Месси и Хоакин Месси не являются родственниками, по крайней мере, близкими, хотя юный обладатель знаменитой фамилии признался, что в его семье пользуется популярностью шутка о дальнем родстве с Лео.

Роналдо Луис Назарио ди Лима, Роналдо де Ассис Морейра и Криштиану Роналду

Формально речь идет не о фамилии, а об имени, но ведь никто не называет КриРо душ Сантушом Авейру, а «Зубастика» — Назарио де Лимой. Де Ассиса Морейру вы тоже прекрасно знаете — это Роналдиньо, «маленький» Роналдо. Возможно, это вообще самое футбольное сочетание букв в футболе, ведь у троих Ronaldo куча побед в Лиге чемпионов, звания чемпионов мира и Европы, восемь «Золотых мячей» на троих.

Впрочем, эти трое не единственные Роналд(о/у) в футболе. Одни предпочитали, чтобы их называли по фамилии или использовали прозвища, другие коверкали знаменитое имя по-своему: в «Вольфсбурге» и «Шальке-04» играл Налдо, было несколько Роналдао («большой» Роналдо). А кто-то спокойно играл под именем Роналдо, не боясь путаницы с более знаменитыми коллегами: был такой бразильский защитник на стыке веков, выступал за «Бенфику» и «Бешикташ», даже за «селесао» разок сыграл.

Роберт Левандовски — обладатель самой футбольной польской фамилии

Вне всяких сомнений, Роберт прославил свою фамилию в футболе, но еще до несправедливо обделенного «Золотым мячом» форварда «Баварии» на профессиональном уровне в футбол играли около полусотни доблестных мужчин по фамилии Левандовски. Роберт успел пересечься в сборной Польши с бритоголовым опорным полузащитником Мариушем, который почти десять лет провел в донецком «Шахтере». А еще были Гжегож, Томаш и Дариуш. Сейчас в Польше играет 22-летний форвард Матеуш Левандовски, в Дании выступает защитник Маркус, а в итальянской Серии C можно встретить вратаря Михала. Роберт мог бы собрать команду однофамильцев из профессиональных футболистов.

Зиданы, которые не смогли превзойти оригинал

И речь сейчас не о сыновьях Зизу, которые точно останутся в тени знаменитого отца: 26-летний Энцо окопался в Лиге 2, 23-летний Люка защищает ворота «Райо Вальекано», а 19-летний Тео до сих пор в «Кастилье». Одним из самых известных однофамильцев француза был египтянин Мохамед Зидан, выступавший в Германии за дортмундскую «Боруссию», «Гамбург», «Майнц» и «Вердер». В Алжире и Египте множество Зиданов, даже на прошедшем Кубке Африканских Наций в составе серебряных призеров обнаружился мини-намек на знаменитого кабила: египтянин Ахмед Сайед выступал под прозвищем Зизо. Ничего общего с Зизу, да-да.

Индонезия — пристанище тезок футбольных звезд

Если нужны однофамильцы/тезки суперзвезд футбола в больших количествах, то вам в Индонезию. Тамошняя сборная занимает 160-е место в рейтинге ФИФА, зато может призвать под свои знамена и Фигу, и Зиданов, и Бекхэмов. В Индонезии широкое распространение получила традиция называть сыновей в честь футбольных звезд, поэтому сейчас в местных клубах можно встретить с десяток Зиданов, добрую пятерку Фигу, есть Обет Ривалдо и Бекхэм Путра. Иногда для пущей верности, индонезийцы используют сразу два имени. Одного перспективного 18-летнего полузащитника зовут Фигу Бекхэм Иммануэль Понискори.

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Все комментарии
stromshik
stromshik
сегодня в 07:31
Можно было бы упомянуть фамилию Мюллер. Кроме Герда и Томаса ещё минимум десятка два Мюллеров в футболе было, и не только в Германии.
UncleZack
UncleZack
сегодня в 02:31
Был ещё Саша Левандовски,тренировал Байер совместно с Хююпией,покончил жизнь самоубийством.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:11
Спасибо, интересная статья.
MОRBIUS
MОRBIUS
вчера в 20:59
«Левандовски-несправедливо обделенный ЗМ»-этот позор для франс футбола и карлана навсегда…
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 20:26
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