В «Ньюэллс Олд Бойз» снова играет Месси, и у него 10-й номер на спине. Магия футбольных имен в действии

Каково живется однофамильцам и тезкам суперзвезд?

С 1 января за команду «Ньюэллс Олд Бойз» U20 заявлен 19-летний полузащитник Хоакин Месси. Новость быстро облетела весь мир, ведь это интересное совпадение: в детском клубе Лео Месси появился его однофамилец, которому для пущего сходства выдали десятый номер. Первая мысль, которая пришла в голову: хитрые маркетологи клуба из Росарио придумали гениальный ход, чтобы «Ньюэллс Олд Бойз» мог легально продавать футболки с «десяткой» и фамилией Месси. Но выяснилось, что это просто совпадение, а Хоакин — продукт футбола, а не пиара.

Новый Месси родился неподалеку от Росарио, в городке Коронель-Арнольде, он является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз», в недрах которого занимается с 7 лет, а в начале 2022-го планово перешел в команду U20, за которую уже успел провести несколько встреч, но результативными действиями пока не отметился. Рост парня — 172 сантиметра, он играет на фланге атаки, выделяется дриблингом, но не результативностью: всего 9 голов в 58 матчах за «Ньюэллс Олд Бойз» U17. Нетрудно было догадаться, кто для Хоакина является образцом для подражания:

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.



And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.



Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newells pic.twitter.com/O2BqkzWLX5