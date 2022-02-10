В «Ньюэллс Олд Бойз» снова играет Месси, и у него 10-й номер на спине. Магия футбольных имен в действии

1644508707

вчера, 18:58

Каково живется однофамильцам и тезкам суперзвезд?

Лионель Месси и Хоакин Месси из «Ньюэлл Олд Бойз»

С 1 января за команду «Ньюэллс Олд Бойз» U20 заявлен 19-летний полузащитник Хоакин Месси. Новость быстро облетела весь мир, ведь это интересное совпадение: в детском клубе Лео Месси появился его однофамилец, которому для пущего сходства выдали десятый номер. Первая мысль, которая пришла в голову: хитрые маркетологи клуба из Росарио придумали гениальный ход, чтобы «Ньюэллс Олд Бойз» мог легально продавать футболки с «десяткой» и фамилией Месси. Но выяснилось, что это просто совпадение, а Хоакин — продукт футбола, а не пиара.

El sueño de todos los leprosos: ¡Messi con la 10 de Newells! 🔴⚫️👀



Joaquín, volante de la Cuarta División del equipo rosarino, comparte apellido con La Pulga y jugará la Copa Libertadores Sub-20 con la diez en la espalda. pic.twitter.com/YDb2Jpwf9Y — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2022

Новый Месси родился неподалеку от Росарио, в городке Коронель-Арнольде, он является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз», в недрах которого занимается с 7 лет, а в начале 2022-го планово перешел в команду U20, за которую уже успел провести несколько встреч, но результативными действиями пока не отметился. Рост парня — 172 сантиметра, он играет на фланге атаки, выделяется дриблингом, но не результативностью: всего 9 голов в 58 матчах за «Ньюэллс Олд Бойз» U17. Нетрудно было догадаться, кто для Хоакина является образцом для подражания:

Моим кумиром с самого детства был Месси. Я всегда хотел пойти по его стопам. Когда я играл в приставку, то всегда выбирал «Барселону». Мечта всей моей жизни — сыграть за «Ньюэллс Олд Бойз» вместе с Лео. «Десятка» будет у него на спине, а я согласен на любой другой номер.

𝗔 𝗻𝗲𝘄 𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗮𝘁 𝗡𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹'𝘀.



And like the most famous Messi to play at Newell's, he also wears the number 10 shirt.



Meet Joaquín Messi of the Newell's U20s. His dream is to play alongside his namesake Lionel at the Estadio Marcelo Bielsa.#Newells pic.twitter.com/O2BqkzWLX5 — Newell's Old Boys — English (@Newells_en) February 7, 2022

Лионель Месси и Хоакин Месси не являются родственниками, по крайней мере, близкими, хотя юный обладатель знаменитой фамилии признался, что в его семье пользуется популярностью шутка о дальнем родстве с Лео.

Роналдо Луис Назарио ди Лима, Роналдо де Ассис Морейра и Криштиану Роналду

Формально речь идет не о фамилии, а об имени, но ведь никто не называет КриРо душ Сантушом Авейру, а «Зубастика» — Назарио де Лимой. Де Ассиса Морейру вы тоже прекрасно знаете — это Роналдиньо, «маленький» Роналдо. Возможно, это вообще самое футбольное сочетание букв в футболе, ведь у троих Ronaldo куча побед в Лиге чемпионов, звания чемпионов мира и Европы, восемь «Золотых мячей» на троих.

Впрочем, эти трое не единственные Роналд(о/у) в футболе. Одни предпочитали, чтобы их называли по фамилии или использовали прозвища, другие коверкали знаменитое имя по-своему: в «Вольфсбурге» и «Шальке-04» играл Налдо, было несколько Роналдао («большой» Роналдо). А кто-то спокойно играл под именем Роналдо, не боясь путаницы с более знаменитыми коллегами: был такой бразильский защитник на стыке веков, выступал за «Бенфику» и «Бешикташ», даже за «селесао» разок сыграл.

Goals in their Career-



Ronaldo fenomeno 🇧🇷 + Ronaldinho 🇧🇷 = 714 Goals



Cristiano Ronaldo alone 🇵🇹 = 803 Goals



Just GOAT things 🐐👑 pic.twitter.com/ZtB2GnakrZ — SejrFcx 🇩🇰 (@FcxSejr) February 4, 2022

Роберт Левандовски — обладатель самой футбольной польской фамилии

Вне всяких сомнений, Роберт прославил свою фамилию в футболе, но еще до несправедливо обделенного «Золотым мячом» форварда «Баварии» на профессиональном уровне в футбол играли около полусотни доблестных мужчин по фамилии Левандовски. Роберт успел пересечься в сборной Польши с бритоголовым опорным полузащитником Мариушем, который почти десять лет провел в донецком «Шахтере». А еще были Гжегож, Томаш и Дариуш. Сейчас в Польше играет 22-летний форвард Матеуш Левандовски, в Дании выступает защитник Маркус, а в итальянской Серии C можно встретить вратаря Михала. Роберт мог бы собрать команду однофамильцев из профессиональных футболистов.

Saviez vous que Lewandowski a déjà remporté une Coupe d’Europe?



En effet Mariusz Lewandowski en a remporté une avec le Shakhtar en 2009. Alors Robert ajoutera t-il son prénom à la dynastie des Lewandowski ce soir? #UCLfinal pic.twitter.com/rKCNXcFVlB — 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮 & 𝗡𝗼𝘇𝗻𝗮 🇵🇱 (@FootPolak) August 23, 2020

Зиданы, которые не смогли превзойти оригинал

И речь сейчас не о сыновьях Зизу, которые точно останутся в тени знаменитого отца: 26-летний Энцо окопался в Лиге 2, 23-летний Люка защищает ворота «Райо Вальекано», а 19-летний Тео до сих пор в «Кастилье». Одним из самых известных однофамильцев француза был египтянин Мохамед Зидан, выступавший в Германии за дортмундскую «Боруссию», «Гамбург», «Майнц» и «Вердер». В Алжире и Египте множество Зиданов, даже на прошедшем Кубке Африканских Наций в составе серебряных призеров обнаружился мини-намек на знаменитого кабила: египтянин Ахмед Сайед выступал под прозвищем Зизо. Ничего общего с Зизу, да-да.

@SamuelEtoo morning 😂

Something for you Etoo

«Mohamed Zidan left foot is too hot for the Cameroon defense»

See you later 🗒🖊 pic.twitter.com/Gq4XHHUTlj — واحد من الناس (@maherxuxu) February 3, 2022

Индонезия — пристанище тезок футбольных звезд