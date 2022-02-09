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Adidas расторг контракт с Зума после видео с издевательствами над кошкой

вчера, 19:57

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума больше не является партнёром бренда Adidas. Об этом сообщает немецкая компания.

Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является партнёром Adidas.

Причиной стало видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:35
киса наносит ответный удар, кота он не запомнит (вернее теперь запомнит и кота), а вот что ударили солидно по карману потерей денег с этого контракта запомнит уж точно.
Лучшее обучение из возможных, правда дороговато)))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:30
Молодцы Адики это вам не шотландский трус.
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:30
Почитайте книгу Алордо Берни Толирантность.
А вам кошечек жалко.
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:14
Ну вот и первые негативные для Зума последствия...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:07
Зума, узнав эту новость:
- Адидас... Адидасина...
Futurista
Futurista
вчера в 21:37
Тот кто носит адидас
Кота в обиду не даст...
4RT
4RT
вчера в 21:07
Будет китикет рекламировать в сандалях
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:02
На колено почаще вставать будем еще что нибудь дождемся
старина
старина
вчера в 20:56
Скоро будет скулить про расизм
9rzukkgef6z4
9rzukkgef6z4
вчера в 20:44
Почему клуб не расторг?
Mekail
Mekail
вчера в 20:42
Ничего удивительного в этом нет
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:42
Зума просто дегенерат
kust07
kust07 ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 20:36, ред.
Однозначно -,кошка виновата,ловила черных мышек.Она была не толерантна .
kasyak7
kasyak7
вчера в 20:33
Ничего вы не понимаете он издевался над ней из-за того что на колено перед ним не встала
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:14
Кошка-это святое! Не то что люди...Тот случай,когда последствия несоразмерны событию.Это вам не пробиркой трясти...
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:05
Негр попал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Вот ведь печаль..
протон
протон
вчера в 20:01
Его надо посадить в клетку со львом и пусть попробует что нибудь ему сделать
Никого не смущает,что это 125к в неделю получает?)
протон
протон
вчера в 20:00
Вест Хэм» оштрафовал Зума на 250 тысяч фунтов. Деньги пойдут на помощь животным.
вот и хорошо чего я и ожидал.
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:59
Давно пора
протон
протон
вчера в 19:58, ред.
Жизни Котов Важны
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