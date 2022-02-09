Adidas расторг контракт с Зума после видео с издевательствами над кошкой

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вчера, 19:57

Защитник «Вест Хэма» больше не является партнёром бренда Adidas. Об этом сообщает немецкая компания.

Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является партнёром Adidas.

Причиной стало видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.