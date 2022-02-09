Adidas расторг контракт с Зума после видео с издевательствами над кошкой

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума больше не является партнёром бренда Adidas. Об этом сообщает немецкая компания.
Мы завершили наше расследование и можем подтвердить, что Курт Зума больше не является партнёром Adidas.
Причиной стало видео, на котором Зума издевается над своей кошкой.
Лучшее обучение из возможных, правда дороговато)))
Лучшее обучение из возможных, правда дороговато)))
А вам кошечек жалко.
А вам кошечек жалко.
- Адидас... Адидасина...
- Адидас... Адидасина...
Кота в обиду не даст...
Кота в обиду не даст...
Никого не смущает,что это 125к в неделю получает?)
Никого не смущает,что это 125к в неделю получает?)
вот и хорошо чего я и ожидал.
вот и хорошо чего я и ожидал.