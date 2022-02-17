Клаудиньо: «Малком сказал мне взять все тёплые вещи, которые у меня есть»

Полузащитник «Зенита» рассказал об общении с соотечественником перед переходом в петербургский клуб.

Правда ли, что на Олимпиаде в Токио Малком сказал мне: «Если не перейдешь в „Зенит“, то совершишь очень большую ошибку»? Да. Конечно, он хотел, чтобы я пришел в «Зенит». Произнес про него очень много добрых слов и добавил: «Подумай серьезно».

Все ли в «Зените» и России совпало с тем, что рассказывал Малком? Да, конечно. Особенно в той части, которая касается холода! (Смеется.) Он сказал – возьми все теплые вещи, что у тебя есть. Но этого все равно оказалось недостаточно и пришлось покупать их в России заново. Ведь что такое зимняя одежда в Бразилии – по сути, тренировочный костюм или болоньевая куртка. Этого там вполне хватает.

Как чувствовал себя в декабрьском матче с «Динамо»? На самом деле когда игра началась, довольно быстро забыл о морозе – нервы, напряжение, накал борьбы взяли свое. Но на разминке подумал, что это самый жуткий холод в моей жизни! Меня, конечно, предупреждали о таких морозах, но пока сам не прочувствуешь, не поймешь. Хорошо, что на «Газпром Арене» в Петербурге тепло.