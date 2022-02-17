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Клаудиньо: «Малком сказал мне взять все тёплые вещи, которые у меня есть»

вчера, 18:27

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо рассказал об общении с соотечественником Малкомом перед переходом в петербургский клуб.

Правда ли, что на Олимпиаде в Токио Малком сказал мне: «Если не перейдешь в „Зенит“, то совершишь очень большую ошибку»? Да. Конечно, он хотел, чтобы я пришел в «Зенит». Произнес про него очень много добрых слов и добавил: «Подумай серьезно».

Все ли в «Зените» и России совпало с тем, что рассказывал Малком? Да, конечно. Особенно в той части, которая касается холода! (Смеется.) Он сказал – возьми все теплые вещи, что у тебя есть. Но этого все равно оказалось недостаточно и пришлось покупать их в России заново. Ведь что такое зимняя одежда в Бразилии – по сути, тренировочный костюм или болоньевая куртка. Этого там вполне хватает.

Как чувствовал себя в декабрьском матче с «Динамо»? На самом деле когда игра началась, довольно быстро забыл о морозе – нервы, напряжение, накал борьбы взяли свое. Но на разминке подумал, что это самый жуткий холод в моей жизни! Меня, конечно, предупреждали о таких морозах, но пока сам не прочувствуешь, не поймешь. Хорошо, что на «Газпром Арене» в Петербурге тепло.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:25
Надо было у Халка шубу позаимствовать.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:25
Взял сандали на меху
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:53
Будешь косячить на поле в Динамо Якутск продадут.
Futurista
Futurista
вчера в 18:46
Ленинградская летняя майка...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 18:41
Бразильская диаспора вкусила райской жизни!)
hаrut
hаrut
вчера в 18:40
Купит, если замерзнет...могу тулуп ему прислать...:)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:30
«Если не перейдешь в „Зенит“, то совершишь очень большую ошибку»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1303985/klaudino-zenit 17.02.2022

Даааа! Слов нет(((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:28
Запугивает гад,у нас тепло!
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