Гопник Ришарлисон и невероятная тренировка Златана. Лучшее из Сети

Очередной обзор соцсетей футбольного мира.
Вот так бывший форвард «Урала» Павел Погребняк поздравил свою жену с Днем Святого Валентина.
А вот такой букет подарил своей возлюбленной защитник «Барселоны» Дани Алвес.
Футболист «Милана» Златан Ибрагимович показал, как он тренируется в спортзале. Такая усердная работа приводит к невероятным результатам!
Бывший хавбек «Ювентуса» Сами Хедира посетил Супербол.
Стиляга дня. Форвард «Эвертона» Ришарлисон.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выбрался с семьей на природу.
У хавбека «Ман Сити» Рияда Мареза ожидается пополнение в семье.
Девушка дня. Подруга игрока «Ювентуса» Даниэля Ругани.
Голкипер «Реала» Андрей Лунин отпраздновал день рождения.
Бывший футболист «Арсенала» Никлас Бендтнер сходил на охоту.
Нападающий ПСЖ Неймар придумал новое упражнение. Вероятно, именно оно помогло победить «Реал».
Берегите себя! Зима еще не ушла!