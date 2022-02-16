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Гопник Ришарлисон и невероятная тренировка Златана. Лучшее из Сети

вчера, 08:56
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Все комментарии
92-48
92-48
вчера в 18:18
Ну зачем эти куклы в себя пластик пихают? Кто им сказал что силиконовое это круто?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 16:37
Бендтнер бы мог где-нибудь в Аугсбурге игрвть
112910415
112910415
вчера в 12:35
великий Ибрагимович !
vova505
vova505 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 12:14
Ох. Пусть они услышат ваши слова и вынесут псж с этого турнира
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:25
Ибра красавец. Неймар, смешно. То же самое с ними будет в Мадриде. Лунин как-то слишком себя любит. Кроме перехода в Реал, пока ничем не отметился, а уже вся стена в его портретах, майках...
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