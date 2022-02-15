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Флорентино Перес на 26 минут опоздал на ужин с президентом ПСЖ

вчера, 21:14
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился 1-й тайм

Президент «Реал» Флорентино Перес должен был провести встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

По данным источника, Перес на 26 минут опоздал на ужин с Аль-Хелаифи в ресторане Pavilion, который является одним из самых престижных в Париже. Ужин начался без Переса, «Реал» на встрече представляли генеральный директор Хосе Ахелем Санчесом и спортивный директор Эмилио Бутрагеньо.

Перес имеет напряженные отношения с Аль-Хелаифи из-за несостоявшегося трансфера Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:39
Последний моет посуду
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34
Лучше бы тогда вообще в Париж не приезжал, чем так низко падать в глазах футбольной общественности.
LOpp
LOpp ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:29
И Латыпова)
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:56
Шнурки завязывал, в лифте застрял, машину подогнали позже, понос случился у охранника, пробки в Париже.
Вот он и опоздал на целых 26 минут! С кем не бывает)
shlomo
shlomo
вчера в 21:50
Бизнес бизнесом, но есть еще и человеческие отношения...
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:38
Это не тактично,не делает чести Пересу,такое поведение среди уважаемых персон,думаю по Пересу сделают вывод!
SHRЕК
SHRЕК
вчера в 21:30
Сразу видно кто президент королевского,а кто середняка президент.
Futurista
Futurista
вчера в 21:29
Украину обсуждали)...
David Young
David Young
вчера в 21:28
Не очень хорошо, но бывает. В целом же такого следует избегать.
Elliada
Elliada
вчера в 21:28
Наверное, заносил деньги УЕФА, вот и опоздал
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 21:25
Это шокирующая новость...Как жить дальше....
протон
протон
вчера в 21:22
Нормально Перес троллит этих шейхов, так держать.👍
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:15
Ну опоздал, с кем небывает!
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