Флорентино Перес на 26 минут опоздал на ужин с президентом ПСЖ

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вчера, 21:14

Президент «Реал» Флорентино Перес должен был провести встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

По данным источника, Перес на 26 минут опоздал на ужин с Аль-Хелаифи в ресторане Pavilion, который является одним из самых престижных в Париже. Ужин начался без Переса, «Реал» на встрече представляли генеральный директор Хосе Ахелем Санчесом и спортивный директор Эмилио Бутрагеньо.

Перес имеет напряженные отношения с Аль-Хелаифи из-за несостоявшегося трансфера Килиана Мбаппе в мадридский клуб.