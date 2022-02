Она объединяет Роналду, Моуриньо, Зидана и «Зенит». Пицца — любимое блюдо многих футболистов

Заказывают не только «Лигу шампиньонов».

Поэтому она популярна, в том числе, среди спортсменов. Можно привести «братанскую науку» из тренажерных залов в качестве объяснения про углеводные окна после нагрузок. Можно процитировать парочку диектологов, которые провели исследование с крошечной выборкой и спорными выводами. А лучше просто взять главный аргумент: пицца – вкусное блюдо. Тут как с пастой, которая поссорила Думфриса с игроками «Интера».

Итальянские блюда выверены столетиями. Спасибо южанам, что развили культуру потребления пиццы. Это ведь более популярный брат пасты карбонара – еды шахтеров, которую теперь подают в мишленовских ресторанах. Небогатые люди брали немного теста, бросали сверху сыр и все, что осталось от вчерашнего ужина, чтобы прокормить большую семью. Как в Германии появилась нестыдная уличная еда благодаря туркам, так в США появилась пицца благодаря итальянцам.

А что популярно у американцев, то обычно затем популярно по всему миру. Пицца захватила рынок фастфуда, но получила статус великого ресторанного блюда, в отличие от того же гамбургера. Не удивительно, что в раздевалке «Зенита» после матчей можно увидеть стопку коробок с пиццей «Маргарита». Конечно, когда футболисты постоянно ее едят, то это вредит весу, что влияет на общее состояние спортсмена. Например, Гвардиола в «Манчестер Сити» запретил доставку пиццы на стадион.

Но это не значит, что футболисты не заказывают ее себе домой. Хосеп также запрещал торчать в сети во время командных собраний и рекомендовал заниматься сексом только до полуночи, чтобы на утренней тренировке футболисты были свеженькими. Но одно дело декларировать, а другое – исполнять. Многие футболисты обожают пиццу, как и сотни миллионов людей на планете. Но есть спортсмены, для которых пицца – любимое блюдо.

В футболе непросто найти человека, который любит пиццу больше. Сравниться с французом только египтянин Мохамед Салах, который в Нью-Йорке первым делом отправился в пиццерию. Но Зидан пошел дальше. Рядом с его мадридским домом построили дровяную печь для пиццы. Нанятый шеф-повар приезжал за город специально, чтобы готовить Зинедину правильную неаполитанскую пиццу.

«Толстый» вариант в римском стиле, как любит Инсинье, Зидану не походит. Интересно, как Зинедин справлялся без шеф-повара во время пандемии? Наверное, сам научился ее готовить. Полюбил Зинедин пиццу в Турине. Есть забавное фото, где Дель Пьеро целует девушку, а француз занят поеданием пиццы. Видно, что на этом снимке две влюбленные пары, но одной из них речь о любви человек к еде.

Zinedine Zidane enjoying some pizza with Alessandro Del Piero and his girlfriend. pic.twitter.com/INn4VMSovW