Она объединяет Роналду, Моуриньо, Зидана и «Зенит». Пицца — любимое блюдо многих футболистов

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вчера, 17:34

Заказывают не только «Лигу шампиньонов».

Пицца – сытное и вкусное блюдо

Поэтому она популярна, в том числе, среди спортсменов. Можно привести «братанскую науку» из тренажерных залов в качестве объяснения про углеводные окна после нагрузок. Можно процитировать парочку диектологов, которые провели исследование с крошечной выборкой и спорными выводами. А лучше просто взять главный аргумент: пицца – вкусное блюдо. Тут как с пастой, которая поссорила Думфриса с игроками «Интера».

Итальянские блюда выверены столетиями. Спасибо южанам, что развили культуру потребления пиццы. Это ведь более популярный брат пасты карбонара – еды шахтеров, которую теперь подают в мишленовских ресторанах. Небогатые люди брали немного теста, бросали сверху сыр и все, что осталось от вчерашнего ужина, чтобы прокормить большую семью. Как в Германии появилась нестыдная уличная еда благодаря туркам, так в США появилась пицца благодаря итальянцам.

А что популярно у американцев, то обычно затем популярно по всему миру. Пицца захватила рынок фастфуда, но получила статус великого ресторанного блюда, в отличие от того же гамбургера. Не удивительно, что в раздевалке «Зенита» после матчей можно увидеть стопку коробок с пиццей «Маргарита». Конечно, когда футболисты постоянно ее едят, то это вредит весу, что влияет на общее состояние спортсмена. Например, Гвардиола в «Манчестер Сити» запретил доставку пиццы на стадион.

Но это не значит, что футболисты не заказывают ее себе домой. Хосеп также запрещал торчать в сети во время командных собраний и рекомендовал заниматься сексом только до полуночи, чтобы на утренней тренировке футболисты были свеженькими. Но одно дело декларировать, а другое – исполнять. Многие футболисты обожают пиццу, как и сотни миллионов людей на планете. Но есть спортсмены, для которых пицца – любимое блюдо.

Зидан – главный фанат пиццы

В футболе непросто найти человека, который любит пиццу больше. Сравниться с французом только египтянин Мохамед Салах, который в Нью-Йорке первым делом отправился в пиццерию. Но Зидан пошел дальше. Рядом с его мадридским домом построили дровяную печь для пиццы. Нанятый шеф-повар приезжал за город специально, чтобы готовить Зинедину правильную неаполитанскую пиццу.

«Толстый» вариант в римском стиле, как любит Инсинье, Зидану не походит. Интересно, как Зинедин справлялся без шеф-повара во время пандемии? Наверное, сам научился ее готовить. Полюбил Зинедин пиццу в Турине. Есть забавное фото, где Дель Пьеро целует девушку, а француз занят поеданием пиццы. Видно, что на этом снимке две влюбленные пары, но одной из них речь о любви человек к еде.

Zinedine Zidane enjoying some pizza with Alessandro Del Piero and his girlfriend. pic.twitter.com/INn4VMSovW — 90s Football (@90sfootball) September 2, 2020

Прошли годы, но если у Зинедина появляется возможность заточить свеженькую пиццу в неаполитанском стиле, то успешный тренер себе в этом не отказывает. Жаль, что по миру неаполитанская версия не такая популярная, как гибрид нью-йоркской, ведь ее сложнее приготовить. В идеале нужна дровяная печь вместо электрической. Плюс фактор маркетинга – тесто для неаполитанской дольше готовить, она с раздутыми бортами, а клиенты службы доставки хотят много сыра, который тянется, и начинки.

Zinedine Zidane savoure sa pizza 😜🍕 pic.twitter.com/W7UxbUU0fF — BeFoot (@_BeFoot) September 9, 2021

Тренеры в последнее время напоминают о своей любви к пицце. Моуриньо заказал доставку прямо в поезд, а Анчелотти постоянно ест пиццу, когда оказывается дома в Италии. Хотя в любом городе, где работал – Мадрид, Париж, Лондон или Ливерпуль, уже можно найти приличную пиццерию, где мука из Италии с маркировкой «зеро-зеро», моцарелла из буйволиного молока и приличные топпинги. Сейчас в самой Италии пицца не во всех местах первоклассная, но Моуриньо знает правильные тропинки:

После красивой победы нет ничего лучше, чем особая пицца.

Месси и Роналду балуют себя пиццей

У футболистов бывают необычные продукты в рационе. Хотя дома они всеядные. Месси был без ума от шоколадок и газировки, и на пиццу напирал. В результате врачи настрого запретили такой рацион с ночными походами к холодильнику. Месси сейчас позволяет себе пиццу изредка после матчей. А в «Барселоне» в списке блюд, которые заказывают для футболистов, у Лионеля значилась «пицца с сыром».

Бускетс, Хави, Иньеста и Суарес предпочитали пиццу с хамоном, а молодым даже разрешали одновременно и пиццу, и суши. Дани Алвес, как велит его артистическая натура, единственный в команде заказывал пиццу «четыре сыра». Даже сухарь в плане режима и тренировок Роналду признается, что вместе с сыном и невестой ест пиццу, ведь хорошее блюдо скрасит даже суровые будни в Манчестере.

Роналду вроде как против газировок, хотя саботаж во время Евро-2020 похож на спланированную скрытую рекламную акцию. Но пиццу из своего рациона не вычеркивал. А вот Ибрагимович, который прижил немало лет в Италии, спокойно относится к пицце. Зато однажды подколол напарника по «Милану», когда тот зашел в раздевалку в красной кепке: «Ты футболист, или доставщик пиццы?»

Тот же вопрос задал Месси диетолог Джулиано Посер, когда составлял ему новый план питания. В дом Лионеля доставляли пиццу в промышленных масштабах. И хотя пару лет назад это не сильно влияло на качество игры в футбол, аргентинец озаботился о здоровье после тридцати. Правда, врача в первую очередь волновала не пицца:

Для его мышц хуже всего сахар. Чем Месси будет дальше от сладкого – тем лучше. Рафинированная мука тоже проблема, но важнее свести к минимуму потребление мяса. Аргентинцы и уругвайцы едят слишком много мяса.

Пицца зародила скандал в Ливерпуле

Была пару лет назад мода «печатать» изображений на пицце, когда сыр – фон, а красный соус – основной цвет «картинки». Лик Роналду на этом блюде появился благодаря ресторану из Глазго. Но это «украшательство» не признается в кулинарном сообществе, как российские домашние салаты в форме зверей на новый год. Чаще в честь футболистов называют обычную пиццу с разными начинками.

Именем Салаха называли пиццу с белыми грибами во Флоренции, пока не перешел в «Рому». А когда Мо отправился в США в апреле 2019-го, чтобы побывать на церемонии журнала «Time» — попал в список 100 самых влиятельных людей планеты, то фото с пиццей едва не зародило скандал. Мохамед выложил фотографию из Нью-Йорка с шуткой, что даже в Америке ест, как в Риме. Фанаты «Ливерпуля» испугались, что перелет навредит команде.

When in NYC... eat like you’re in Rome 😬 pic.twitter.com/WPEYJxKafi — Mohamed Salah (@MoSalah) April 23, 2019

В результате Салах вернулся в Европу, проиграл Месси 3:0 в первом полуфинале против «Барселоны». Поклонники винили, в том числе, путешествие. Но понятно, что критиковали Салаха от отчаянья, которое прошло после ответного поединка. Впрочем, камбэк создали без любителя пиццы на поле. Как помним, Вейналдум шикарно вышел на замену, а Александер-Арнольд подал тот самый угловой, который невозможно забыть.

Также счастливо завершилась смешная история с тем, как один из юристов УЕФА угрожал немецкой пиццерии судом за блюдо с названием «Пицца шампиньонов». В результате сделали крошечному локальному заведению идеальную рекламу, в суд не пойдут. Сегодня после матча ПСЖ и «Реала» в раздевалках обеих команд должна быть пицца. Анчелотти понимает, что игроки не роботы, а с вкусными блюдами перебарщивает в составе лишь Азар.

Футболисты физически сейчас готовы намного лучше, чем в двадцатом веке. Им не помешает ни двести пятьдесят грамм теста, ни сто грамм не самого калорийного сыра. Роналду раз в неделю ест пиццу, но самый популярный человек в Инстаграме столько раз снимает футболку за год на камеру, что весь мир знает – с физической формой у него полный порядок. Перебор делает привязанность токсичной, а любовь к пицце, если в меру, скрашивает жизнь.