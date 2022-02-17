Неймар утешал Месси в раздевалке после незабитого пенальти «Реалу»

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вчера, 13:38

Нападающий ПСЖ не забил пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0), но парижане смогли вырвать победу на последних минутах благодаря голу Килиана Мбаппе.

В раздевалке после матча футболисты парижского клуба праздновали победу, однако Месси выглядел подавленным и не радовался вместе со всеми. Утешить своего товарища подошёл . Бразилец подбодрил Лео, сказав ему, что не стоит так переживать из-за промаха с пенальти.