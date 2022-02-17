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Неймар утешал Месси в раздевалке после незабитого пенальти «Реалу»

вчера, 13:38
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не забил пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:0), но парижане смогли вырвать победу на последних минутах благодаря голу Килиана Мбаппе.

В раздевалке после матча футболисты парижского клуба праздновали победу, однако Месси выглядел подавленным и не радовался вместе со всеми. Утешить своего товарища подошёл Неймар. Бразилец подбодрил Лео, сказав ему, что не стоит так переживать из-за промаха с пенальти.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:00
Лео почему Вы так плохо пробили пенальти?
Я решил утешить Мбапе,что бы он знал,что и Великие тоже плачут.
kust07
kust07
вчера в 16:30
Черная полоса.. бывает
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:13, ред.
У Семака мастер по утешениям в раздевалке на выход стоит. Уж утешит, так утешит. Берите, недорого.
salleeh
salleeh
вчера в 15:01
Сказал: – «Ты главное, в следующий раз, держись подальше от мяча»…
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:00
Утешил купят тебе еше один золотой мячик шейхи.
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:54
Нечего расстраиваться ,ту так уже 5 лет играешь,так что это твоя водчина Меська!!!
протон
протон
вчера в 14:40
Ему просто золотые мячи в карманах мешали точно пробить.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:17
Сопли ему вытирал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 14:07
Тут не до смеха, 2 гола в чемпионате и 1 с игры в ЛЧ. Даже отобранные у Мбаппе пенальти не утешают, так как уже второй мажет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:05
2-0 было бы конечно лучше.
RoArt
RoArt
вчера в 14:01
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Gelious
Gelious
вчера в 13:59
На самом деле когда секта не набегает в комментариях, и смеяться с Месси не хочется.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:54
Вот же нытик, пора уже мужика ему врубить. Вечно то под папой, то под папиком.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:45
Я думаю, не только Неймар это сделал. Это, по сути, бытовая ситуация для футболистов
МAGNUM
МAGNUM
вчера в 13:45
Плакать ему не привыкать.А зачем утешать? Он получает миллионы за 2 гола каждые 7 месяцев.Это вам себя надо утешать.
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