ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Уткин — о новом лимите на легионеров: «Это очень позитивный шаг»

вчера, 17:11

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался по поводу вероятного изменения лимита на легионеров в РПЛ:

Если говорить об изменении формата лимита на легионеров, которых можно будет иметь 8 на поле и 13 в заявке команд, при этом ещё 12 человек обязательно должны быть россиянами, а 4 из них – собственными воспитанниками. Мне кажется, что это очень позитивный шаг. По факту это практически отмена лимита на легионеров. Если их 13 в заявке, то куда ещё больше?

Опасения о том, что будут приезжать некачественные футболисты и будет их переизбыток… Ну, это уж кто и как умеет управлять футбольными клубами. У нас, кстати, довольно мало людей по-настоящему умеют это делать. Вот и проверим.

Напомним, сейчас в РПЛ действует лимит на легионеров, при котором в заявке клуба на сезон может быть не более восьми иностранцев.

Все новости
Уткин — о Fan ID: «Ничего более бредового придумать невозможно»
Вчера, 19:55
Бышовец считает, что «Зенит» имеет шансы протий «Бетис» в Лиге Европы
Вчера, 16:43
Широков: «Не увидел, что „Бетис“ превосходил „Зенит“»
Вчера, 15:44
Дзюба: «Надеемся, в ответном матче сможем победить „Бетис“»
Вчера, 15:19
Стрепетов: «Нужно приехать в Испанию и играть с „Бетисом“ на равных»
Вчера, 14:22
Игрок «Уфы» Голубев: «Мечтаю попасть в сборную России, уже иду к этой цели»
Вчера, 12:38
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:16
При таком лимит богатые клубы датарятся лега и по полной и нашим придётся оттачивать свое мастерство на лавке. А бедные клубы купят дешёвых легов, кому можно платить копейки. Вот и вся картина. При таком лимит детский футбол умрёт совсем. А 4 доморощенных так в заявке и останутся. Их место даже не на лавке, а в заявке.
cska1948
cska1948
вчера в 19:26, ред.
Хочу вам напомнить, что сказал владелец Спартака Федун о лимите: «Я трачу полмиллиарда рублей в год на детские команды. Если отменить лимит, зачем мне это делать? Лучше куплю четверых легионеров»
-------------------
А теперь скажите, что ждёт российский футбол, если лимит отменят? Ведь не один Федун так думает. Или вы думаете что Василий Утки вместо Федуна будет по полмиллиарда рублей в год тратить на детские команды?
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:29
Эх Вася.... а чё в этом хорошего?
112910415
112910415
вчера в 18:28
практика - критерий истины !
посмотрим, как дело пойдёт
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:55
Вот это хорошо, теперь паспортисты начнут задумываться о своем будущем и возможно это подтолкнет их на работу над собой, начнут повышать свое мастерство, чтоб попадать в основу клубов. Еще нужно ввести лимит на з/п для паспортистов, тогда точно защевелятся
протон
протон
вчера в 17:41
Лучше вообще его отменить, но пока дед хочет олимпиаду покорить это не случится.
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:41
В РПЛ много чего надо менять, начиная с этой системы весна-осень, ничего хорошего она не принесла, лимит на зарплату обязательно надо установить.
Переизбыток легионеров от этого никуда не деться - надо тоже что-то придумать,как нибудь контролировать
particular
particular
вчера в 17:39
Странно, что Васю почти всё устраивает. Стареет, становится лояльным и беззубым :))
STVA 1
STVA 1 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 17:35
Совершенно верно! Потолок зарплат
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:24
Пока лимита на зарплату не установят порядка не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:23
Ничего хорошего из этого не выйдет...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:21
Лимит Васюня наш заметил,и нам напомнил о себе.
drug01
drug01
вчера в 17:17
Кто то скажет да????
asraeil
asraeil
вчера в 17:13
Да уж....кому то пряник, а кому то кнут
lotsman
lotsman
вчера в 17:12
Позитивный, но не для всех.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 