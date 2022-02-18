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Никифоров: «С этим „Бетисом“ можно играть и побеждать»

вчера, 09:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист сборной России Юрий Никифоров высказался о результате первого матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).

«Зенит», по большому счету, проиграл в первые 20 минут. Видимо, не поняли, куда они вышли, большинство футболистов осталось в раздевалке или на тренировочном сборе. После отпуска тяжело входить в игру, а «Бетис» на ходу. В этом большая проблема. Пока игроки «Зенита» не могут набрать нужную форму, они не готовы. Хотя смогли выровнять ситуацию, во втором тайме создавали моменты, но сказалась ошибка Кержакова. Ничего страшного, с этим «Бетисом» можно играть и побеждать.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:45
Азмун вовремя сбежал ....не захотел позориться....
протон
протон
вчера в 19:12
Малком молодец в этом матче лучший. Зениту в гостях будет сложнее.
kust07
kust07
вчера в 13:41
Играть с эти Бетисом можно,но побеждать вряд-ли.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:29
Бетис сейчас всем забивает пачками, Зенит не исключение.
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:24
Счёт 2-3 и уже шапкозакидательсое настроение. Посмотрим в ответной игре на что способен Зенит
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:15
Никифоров: «С этим „Бетисом“ можно играть и побеждать».
Дело в том что в истории футбола бывают разные ситуации и случаи когда заведомо слабая команда может выстрелить в одной игре и выиграть у гранда , который недооценил своего соперника. Но такое случается очень и очень редко. А когда ты (команда хозяев Зенит) это делаешь (проигрываешь) из сезона в сезон каждый год в еврокубках, невзирая на то что у команды достаточно крепкий состав и в нём находятся игрок как Малком который играл в Барселоне , то это уже вопрос к самому тренерскому штабу во главе с Семаком. Почему имея такой состав команда в еврокубках выглядит как гадкий утёнок и когда уже в конце концов он вырастит в красивого лебедя . Почему молдавский клуб Шериф с самого бедного чемпионата Европы показывает такой футбол и выигрывает на Сантьяго Бернабео у знаменитого топ клуба Реал, а вчера обыграл со счётом 2:0 португальскую Брагу . Может всё таки дело в тренере Вернидубе который может подготовить свою команду биться и добиваться таких успехов и кстати ещё и зарабатывать себе очень хорошие деньги 💰 💰 💰 в еврокубках.
И тут скорее всего вопросы к самому Семаку , почему под его руководством команда в еврокубках выглядит очень плохо уже который год !!!((( Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
4RT
4RT
вчера в 12:08
Вот только в Испании будет уже другой Бетис, так что ваш поезд ушел
ОПС
ОПС
вчера в 11:55
Ерунда какая то.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 11:39
" Нужно хорошо готовиться ". Прелестная сентенция.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:35
Чем-то знакомым пахнуло от этих слов. Это "...можно..." лично меня преследует последние лет тридцать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:19
Снова нам рассказывают байки про "на ходу" и "после отпуска", что же нам придумать в нашем чемпионате, чтобы уйти от этих отговорок, весна-осень не устраивает тем же причинам, нынешний формат тоже не устраивает опять эти причины, когда графики совпадают нам начинают рассказывать, что играть через два дня на третий очень тяжело и снова байки, так как нам построить чемпионат ответа нет, видимо искать причины проще чем, что то дельное предложить а ещё лучше начинать играть в футбол по настоящему.
Gahi
Gahi
вчера в 11:06
Побеждать можно любую команду, но весь вопрос в том как подготовить тех кто у тебя в составе команды, чтобы они не совершали во время игры глупых ошибок. Любое поражение состоит из ошибок и тот кто их не допускает то и побеждает. Хороший пример когда грозная команда "Бавария" проиграла менхенгладбахской "Боруссии" в матче 1/16 Кубка Германии (0:5). "Бавария" впервые за 43 года проиграла в 5 голов и потерпела самое крупное поражение в Кубке Германии в своей истории. Так что команде "Зенит" нужно хорошо готовиться к следующей ответной игре с командой "Бетис". Удачи
3ton
3ton
вчера в 11:00, ред.
В Бетисе наверно так же думают "Этот Зенит можно выносить 5-0.В Сегунде команды посилтней"
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:56
Этот Бетис своим основным составом так может навалять Зениту на своём поле, что все эти Черышевы, Никифоровы и т. д. надолго исчезнут из поля зрения, заткнув свой язык в .опу, со своими "пророческими" комментариями.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 10:50
Как же😂
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 10:42
А Никифоров в курсе что этот Бетис вышел на поле без основных игроков,играл Зенит 2 составом Бетиса,а в Испании если выйдут игроки основы испанцев то вообще ничего не светит и Ракицкий кажется демонстративно показывает что нехочет играть пока денюжку не дадите
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:41
Так что не победили!?
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:40
Юра по ходу не в курсах что дома у Бетиса 4 игрока основы врнуться в состав
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:14, ред.
Побеждать нужно было дома, в Испании будет хлопотно...
Futurista
Futurista
вчера в 10:06
С этим Бетисом можно играть...и проигрывать...
Loko57
Loko57
вчера в 10:02
У Бетиса шанс выше, они более "верткие".
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:58
Так же думает и Бетис.
beefs
beefs
вчера в 09:56
достали уже, можно, так почему же проиграли?...
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