Никифоров: «С этим „Бетисом“ можно играть и побеждать».

Бывший футболист сборной России высказался о результате первого матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).

«Зенит», по большому счету, проиграл в первые 20 минут. Видимо, не поняли, куда они вышли, большинство футболистов осталось в раздевалке или на тренировочном сборе. После отпуска тяжело входить в игру, а «Бетис» на ходу. В этом большая проблема. Пока игроки «Зенита» не могут набрать нужную форму, они не готовы. Хотя смогли выровнять ситуацию, во втором тайме создавали моменты, но сказалась ошибка Кержакова. Ничего страшного, с этим «Бетисом» можно играть и побеждать.