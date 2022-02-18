Никифоров: «С этим „Бетисом“ можно играть и побеждать».

Бывший футболист сборной России Юрий Никифоров высказался о результате первого матча плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом» (2:3).
«Зенит», по большому счету, проиграл в первые 20 минут. Видимо, не поняли, куда они вышли, большинство футболистов осталось в раздевалке или на тренировочном сборе. После отпуска тяжело входить в игру, а «Бетис» на ходу. В этом большая проблема. Пока игроки «Зенита» не могут набрать нужную форму, они не готовы. Хотя смогли выровнять ситуацию, во втором тайме создавали моменты, но сказалась ошибка Кержакова. Ничего страшного, с этим «Бетисом» можно играть и побеждать.
Дело в том что в истории футбола бывают разные ситуации и случаи когда заведомо слабая команда может выстрелить в одной игре и выиграть у гранда , который недооценил своего соперника. Но такое случается очень и очень редко. А когда ты (команда хозяев Зенит) это делаешь (проигрываешь) из сезона в сезон каждый год в еврокубках, невзирая на то что у команды достаточно крепкий состав и в нём находятся игрок как Малком который играл в Барселоне , то это уже вопрос к самому тренерскому штабу во главе с Семаком. Почему имея такой состав команда в еврокубках выглядит как гадкий утёнок и когда уже в конце концов он вырастит в красивого лебедя . Почему молдавский клуб Шериф с самого бедного чемпионата Европы показывает такой футбол и выигрывает на Сантьяго Бернабео у знаменитого топ клуба Реал, а вчера обыграл со счётом 2:0 португальскую Брагу . Может всё таки дело в тренере Вернидубе который может подготовить свою команду биться и добиваться таких успехов и кстати ещё и зарабатывать себе очень хорошие деньги 💰 💰 💰 в еврокубках.
И тут скорее всего вопросы к самому Семаку , почему под его руководством команда в еврокубках выглядит очень плохо уже который год !!!((( Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Дело в том что в истории футбола бывают разные ситуации и случаи когда заведомо слабая команда может выстрелить в одной игре и выиграть у гранда , который недооценил своего соперника. Но такое случается очень и очень редко. А когда ты (команда хозяев Зенит) это делаешь (проигрываешь) из сезона в сезон каждый год в еврокубках, невзирая на то что у команды достаточно крепкий состав и в нём находятся игрок как Малком который играл в Барселоне , то это уже вопрос к самому тренерскому штабу во главе с Семаком. Почему имея такой состав команда в еврокубках выглядит как гадкий утёнок и когда уже в конце концов он вырастит в красивого лебедя . Почему молдавский клуб Шериф с самого бедного чемпионата Европы показывает такой футбол и выигрывает на Сантьяго Бернабео у знаменитого топ клуба Реал, а вчера обыграл со счётом 2:0 португальскую Брагу . Может всё таки дело в тренере Вернидубе который может подготовить свою команду биться и добиваться таких успехов и кстати ещё и зарабатывать себе очень хорошие деньги 💰 💰 💰 в еврокубках.
И тут скорее всего вопросы к самому Семаку , почему под его руководством команда в еврокубках выглядит очень плохо уже который год !!!((( Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!