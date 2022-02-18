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Широков: «Не увидел, что „Бетис“ превосходил „Зенит“»

вчера, 15:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Результат мог быть лучше, но «Зенит» приехал на игру чуть позже «Бетиса». Но команда после двух быстрых пропущенных голов в этом же тайме вернулась в игру, оказывала давление на соперника. И исходя из этого есть неплохие шансы на второй матч. С другой стороны, соперник из Испании для нас исторически очень неудобен.

«Зенит», за исключением первых 20 минут, провел качественный матч. По Лиге чемпионов мы привыкли, что команда играет осторожно. Здесь действовали раскрепощено и в атаку. Не увидел, что «Бетис» наголову нас превосходил. Единственное — возможно, в ответной игре выйдут у испанцев основные футболисты, но не думаю, что они значительно сильнее тех, кто играл в Питере.

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Все комментарии
legys
legys
вчера в 23:59
Здесь некоторые оскорбляют и Зенит и Широкова....
А что добились вы сами и ваши клубы?!?
Так называемый "второй" состав испанцев посильнее всех наших клубов!
Два ляпа в обороне списали на нет все усилия команды,а жаль !!!
Для первой игры - очень даже не плохо играл Зенит и радует что новички вписались! К сожалению Семак своими несвоевременными замена испортил игру.
старина
старина
вчера в 22:02
В счете по крайней мере превзошел.Игра как говорится забылась...
112910415
112910415
вчера в 21:25
свобода слова
можно и так говорить
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:24
Так Бетис играл полурезервным составом и то ушатал хихимона .. .
CarcassBT
CarcassBT
вчера в 18:46
Хз, хз..
Но забитыми мячами уж точно😉🤪
протон
протон
вчера в 17:48
В Испании посмотрим.
Gorasul
Gorasul
вчера в 17:44
Зачем вы цитируете этого недобитого гопника? Смысл? Человек очень и очень тупой от природы!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:06
В Испании хозяева покажут кто есть кто.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:47
Вполноги,не надрываясь,ухайдакали "Зенит",
до сих пор от оплеухи у Миллера в ушах звенит.

Млять,какое нам дело до мифического качества игры нашего хехемона,если счёт на табло 2-3???
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:37
У Бетиса, оказывается ещё и основных игроков не было. Тогда слов нет... Надо не забывать Бетис был в гостях,в Испании будет совсем другой Бетис.
А Широкову лучше помолчать глянуть на табло и прикусить язык.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:18
А они и не старались превзойти! Просто полурезервом сыграли в своё удовольствие!
Misha78
Misha78
вчера в 16:12
Надежда на хороший исход всегда есть.
Futurista
Futurista
вчера в 16:12
Не туда смотрел...на табло надо было..
Cat01
Cat01
вчера в 16:09
А как эн счёт!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:45
Игра была на равных...
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