Широков: «Не увидел, что „Бетис“ превосходил „Зенит“»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал поражение питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Результат мог быть лучше, но «Зенит» приехал на игру чуть позже «Бетиса». Но команда после двух быстрых пропущенных голов в этом же тайме вернулась в игру, оказывала давление на соперника. И исходя из этого есть неплохие шансы на второй матч. С другой стороны, соперник из Испании для нас исторически очень неудобен.

«Зенит», за исключением первых 20 минут, провел качественный матч. По Лиге чемпионов мы привыкли, что команда играет осторожно. Здесь действовали раскрепощено и в атаку. Не увидел, что «Бетис» наголову нас превосходил. Единственное — возможно, в ответной игре выйдут у испанцев основные футболисты, но не думаю, что они значительно сильнее тех, кто играл в Питере.