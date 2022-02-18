Широков: «Не увидел, что „Бетис“ превосходил „Зенит“»

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал поражение питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).
Результат мог быть лучше, но «Зенит» приехал на игру чуть позже «Бетиса». Но команда после двух быстрых пропущенных голов в этом же тайме вернулась в игру, оказывала давление на соперника. И исходя из этого есть неплохие шансы на второй матч. С другой стороны, соперник из Испании для нас исторически очень неудобен.
«Зенит», за исключением первых 20 минут, провел качественный матч. По Лиге чемпионов мы привыкли, что команда играет осторожно. Здесь действовали раскрепощено и в атаку. Не увидел, что «Бетис» наголову нас превосходил. Единственное — возможно, в ответной игре выйдут у испанцев основные футболисты, но не думаю, что они значительно сильнее тех, кто играл в Питере.
А что добились вы сами и ваши клубы?!?
Так называемый "второй" состав испанцев посильнее всех наших клубов!
Два ляпа в обороне списали на нет все усилия команды,а жаль !!!
Для первой игры - очень даже не плохо играл Зенит и радует что новички вписались! К сожалению Семак своими несвоевременными замена испортил игру.
А что добились вы сами и ваши клубы?!?
Так называемый "второй" состав испанцев посильнее всех наших клубов!
Два ляпа в обороне списали на нет все усилия команды,а жаль !!!
Для первой игры - очень даже не плохо играл Зенит и радует что новички вписались! К сожалению Семак своими несвоевременными замена испортил игру.
можно и так говорить
можно и так говорить
Но забитыми мячами уж точно😉🤪
Но забитыми мячами уж точно😉🤪
до сих пор от оплеухи у Миллера в ушах звенит.
Млять,какое нам дело до мифического качества игры нашего хехемона,если счёт на табло 2-3???
до сих пор от оплеухи у Миллера в ушах звенит.
Млять,какое нам дело до мифического качества игры нашего хехемона,если счёт на табло 2-3???
А Широкову лучше помолчать глянуть на табло и прикусить язык.
А Широкову лучше помолчать глянуть на табло и прикусить язык.