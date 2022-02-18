Масалитин: «Переход Васина в „Кайрат“ — вполне логичный сценарий»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о том, что защитник Виктор Васин близок к переходу в «Кайрат».
Думаю, что в клубе ждали возвращения Фукса. В ЦСКА явно был перебор центральных защитников, и поэтому приняли по Васину такое решение. Он футболист возрастной, которому нужно все-таки играть. Считаю, что ему стоило уйти раньше. Нашли неплохой вариант с «Кайратом», говорили еще про «Химки» же, но там что-то не срослось. Вполне логичный сценарий для всех сторон. Последнее время он особо не играл, а свои амбиции реализовывать нужно. Годы идут.
Человек играл за один из топ клубов России ! Другой вопрос что он не смог воспользоваться этим богом данным случаем. Вспоминая его игру косяки и ляпы, то даже после этого ему давали ещё шансы исправить ситуацию, которыми он воспользоваться не смог и не справился. Всё вроде логично. Такое добро в ЦСКА не нужно. Как-то так на мой взгляд. Спасибо за понимание. ✌
Человек играл за один из топ клубов России ! Другой вопрос что он не смог воспользоваться этим богом данным случаем. Вспоминая его игру косяки и ляпы, то даже после этого ему давали ещё шансы исправить ситуацию, которыми он воспользоваться не смог и не справился. Всё вроде логично. Такое добро в ЦСКА не нужно. Как-то так на мой взгляд. Спасибо за понимание. ✌