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Масалитин: «Переход Васина в „Кайрат“ — вполне логичный сценарий»

вчера, 11:37

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал слухи о том, что защитник Виктор Васин близок к переходу в «Кайрат».

Думаю, что в клубе ждали возвращения Фукса. В ЦСКА явно был перебор центральных защитников, и поэтому приняли по Васину такое решение. Он футболист возрастной, которому нужно все-таки играть. Считаю, что ему стоило уйти раньше. Нашли неплохой вариант с «Кайратом», говорили еще про «Химки» же, но там что-то не срослось. Вполне логичный сценарий для всех сторон. Последнее время он особо не играл, а свои амбиции реализовывать нужно. Годы идут.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:56
Прекрасная новость для болельщиков ЦСКА
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:54
Относительно Буратино, он хотя-бы человек ???)
drug01
drug01
вчера в 12:34
Лучше играть чем сидеть
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:34
Смотря относительно кого. Для нас, болельщиков, не задалась, мы ведь за РПЛ и большими лигами следил. Относительно всех российских профессиональных футболистов он в топе)
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 12:26
Привет дружище. ✌
Уж очень долго они ему давали время для реабилитации после своих косяков. Но так ничего и не вышло. Корыто так и осталось дырявым .
Ironigor
Ironigor ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:23, ред.
Что значит карьера не задалась???
Человек играл за один из топ клубов России ! Другой вопрос что он не смог воспользоваться этим богом данным случаем. Вспоминая его игру косяки и ляпы, то даже после этого ему давали ещё шансы исправить ситуацию, которыми он воспользоваться не смог и не справился. Всё вроде логично. Такое добро в ЦСКА не нужно. Как-то так на мой взгляд. Спасибо за понимание. ✌
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:21
Сплавили Васина, может в Лигу конференции попадут...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:19
Тот случай когда всем хорошо и комфортно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:14
Другим клубам РПЛ похоже не нужен... доигрался, что называется
beefs
beefs
вчера в 12:12
этого следовало ожидать...
David Young
David Young ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 12:09
Не факт.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:09
.
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:09
Васин в Кайрате будет звездой.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:06
А ведь без Васина РПЛ потеряет часть своей прелести и индивидуальности:
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:06
Надо было раньше сплавить Витю.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:02
Лавры Аршавина и Вагнера Лава Васину покоя не дают.
Izmar
Izmar
вчера в 11:55
Все валили на Васина, теперь на кого будут?
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:42
Ну мож в Кайрате в основе поиграет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:38
Жалко Васина, карьера не задалась!
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