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Стрепетов: «Нужно приехать в Испанию и играть с „Бетисом“ на равных»

вчера, 14:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал поражение питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Первые двадцать минут матча меня сильно удивили, конечно. «Зенит» играет дома, команда должна была выйти и играть первым номером. Но получилось как раз так, что в первые минуты «Бетис» добился для себя результата, забив важные голы. К пропущенным мячам «Зенита» есть масса вопросов. После пропущенных голов «Зенит» побежал, так как у команды хорошая атака во главе с бразильцами. Нужно отметить Малкома, он превращается в лидера. Вчера он был лидером на поле и вел команду вперед. Давно мы не видели такого бразильца — отрабатывал в обороне, создавал моменты.

Есть ли шансы в ответной игре? Шансы будут обязательно. У «Зенита» симпатичная атакующая группа, поэтому, я считаю, что шансы остаются неплохие. Нужно приехать в Испанию и играть с «Бетисом» на равных.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 22:00
для гостевых матчей есть некая традиция ...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:04
Меня просто умиляют такие заявления)))
kust07
kust07
вчера в 18:53
Главное слово - нужно.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:12
Ничья с Бетисом нас не устроит.
Mangur
Mangur
вчера в 15:16
Был прав. Зенит проиграл середнячку.
lotsman
lotsman
вчера в 15:05
На равных нужно было играть дома и побеждать, а в Испанию ехать для закрепления успеха.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Пока у руля Зенита находится Семак , весь этот атакующий состав и даже бразильцы забудут как правильно играть в футбол ⚽️ !!!)
Futurista
Futurista ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:55
Где преодолеваем?)...создали себе трудности в 1 тайме и по итогу проиграли...
Futurista
Futurista
вчера в 14:53, ред.
Играть на равных с трепетом)...
1 984
1 984
вчера в 14:44
Для прохода дальше нужно играть сильнее Бетиса.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:41
Мы любим создавать трудности, а потом с героизмом их преодолеваем....
Cat01
Cat01
вчера в 14:38
Играть лучше надо дома
beefs
beefs
вчера в 14:24
нужно, но как?...
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