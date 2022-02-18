Стрепетов: «Нужно приехать в Испанию и играть с „Бетисом“ на равных»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал поражение питерского клуба в первом матче плей-офф Лиги Европы против «Бетиса» (2:3).

Первые двадцать минут матча меня сильно удивили, конечно. «Зенит» играет дома, команда должна была выйти и играть первым номером. Но получилось как раз так, что в первые минуты «Бетис» добился для себя результата, забив важные голы. К пропущенным мячам «Зенита» есть масса вопросов. После пропущенных голов «Зенит» побежал, так как у команды хорошая атака во главе с бразильцами. Нужно отметить Малкома, он превращается в лидера. Вчера он был лидером на поле и вел команду вперед. Давно мы не видели такого бразильца — отрабатывал в обороне, создавал моменты.

Есть ли шансы в ответной игре? Шансы будут обязательно. У «Зенита» симпатичная атакующая группа, поэтому, я считаю, что шансы остаются неплохие. Нужно приехать в Испанию и играть с «Бетисом» на равных.