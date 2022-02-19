«Бавария» готова подписать Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Мюнхенская «Бавария» пристально следит за ситуацией вокруг португальца, который, по слухам, хочет покинуть Манчестер. Немцы имеют преимущество над ПСЖ в борьбе за подписание игрока, Роналду считает Лигу 1 шагом назад в своей карьере.
«Бавария» уже связалась с португальцем через его агента Жорхе Мендеша и объявила о желании сотрудничать с игроком. Мюнхенцам придётся выплатить компенсацию МЮ, которая может составить примерно 18 млн евро.
Ранее слухи связывали Роналду с переездом в МЛС.