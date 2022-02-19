«Бавария» готова подписать Роналду

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19 февраля 2022, 00:35

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Мюнхенская «Бавария» пристально следит за ситуацией вокруг португальца, который, по слухам, хочет покинуть Манчестер. Немцы имеют преимущество над ПСЖ в борьбе за подписание игрока, Роналду считает Лигу 1 шагом назад в своей карьере.

«Бавария» уже связалась с португальцем через его агента Жорхе Мендеша и объявила о желании сотрудничать с игроком. Мюнхенцам придётся выплатить компенсацию МЮ , которая может составить примерно 18 млн евро.