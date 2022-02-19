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«Бавария» готова подписать Роналду

19 февраля 2022, 00:35

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. Мюнхенская «Бавария» пристально следит за ситуацией вокруг португальца, который, по слухам, хочет покинуть Манчестер. Немцы имеют преимущество над ПСЖ в борьбе за подписание игрока, Роналду считает Лигу 1 шагом назад в своей карьере.

«Бавария» уже связалась с португальцем через его агента Жорхе Мендеша и объявила о желании сотрудничать с игроком. Мюнхенцам придётся выплатить компенсацию МЮ, которая может составить примерно 18 млн евро.

Ранее слухи связывали Роналду с переездом в МЛС.

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Все комментарии
Nikohcw2311
Nikohcw2311 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 07:55
Ни в Баварии, ни в ПСЖ он в стартовый состав не попадёт. Пора на пенсию.
KLINSI
KLINSI
19 февраля в 22:08
Покупаем! Заверните пожалуйста, но в придачу с Моськой)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 февраля в 16:17, ред.
Строить игру вокруг одного игрока - самоубийство для любой команды. В "МС" мастеров и без португальца хватает, причём футболистов экстра-класса, которые и без него могут решить все проблемы.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
19 февраля в 14:42, ред.
Как Реал?..с тремя подряд кубками чемпионов?) Или как Барселона с долгами полтора миллиарда долларов?
санек002
санек002
19 февраля в 14:05
он пойдет в зенит!
4RT
4RT
19 февраля в 13:15
Там его научат,маршировать
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ Онотолий Вассерман (раскрыть)
19 февраля в 12:32
Может и забьет!
Но команда его закончит так же как и Реал, Юве и МЮ.
NOVA
NOVA
19 февраля в 11:54, ред.
а почему бы и нет!! надо и в германии попробовать свои силы!!
sir_Alex
sir_Alex
19 февраля в 11:19
Очень хорошо, забирайте! Можно и Погба до кучи)))
Agamaga........
Agamaga........ ответ eleven LC (раскрыть)
19 февраля в 11:03
Ну я бы хотел посмотреть на них в одной команде, хотя бы сезон, пока окончательно не сдали позиции.
Jake Fallop
Jake Fallop ответ redya 1 (раскрыть)
19 февраля в 10:56, ред.
Это смотря для чего туда переходить. Если для выигрыша чемпа, то может и назад. А если для тренировки перед ЛЧ, то очень даже ничего. Толку от того, что кто-то перешёл в Сериал или АПЛ, а от ЛЧ оказался очень неблизко. В этом весь вопрос и все об этом знают.Так что Франция очень неплохой вариант для окончания карьеры и возможности взять ЛЧ. Конечно, в составе ПСЖ. А играть в Л1 очень тяжело. Это самый жёсткий и грубый чемп. Пусть и некреативный. Набить стату там очень нелегко. Сколько там великолепный Мбаппе играет??. Но выграть ЗБ так и не смог. Вот и все..
Cayman
Cayman
19 февраля в 10:45
только этого не хватила, ну если конечно не для 2-ой команды
Over 9000
Over 9000
19 февраля в 10:21
в Ахмат перейдёт
galem72
galem72
19 февраля в 09:52
ахахаха

Отличный вброс. Утиный источник снова выкинул свой бред. ))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
19 февраля в 09:33, ред.
Если перейдет в Баварию то в свои 37 все равно забьет больше чем обладатель "золотого мяча " в 34 забил в лиге фермеров
амурец
амурец ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 февраля в 09:29
Не уверен что вокруг Роналлу Гвардиола строил бы игру, лет 6 назад да, но Гвардиола исповедует футбол быстрый и что бы все играли в пресаинг, а Ронаолу этого уже не смогу до ет, Гварлиолк даже своего любимчика Мнсси не стал подписывать знаю что Месси то у лучшие годы зависеть от от настроя Зави и Иньесты, к сейчас это бесполезность, тем более вокруг Роналлу он не будет строить игру понимая, что португалец уже далеко не тот когда он был лучшим
Afromama
Afromama ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 февраля в 09:24
Полная чушь - строить игру вокруг 37 летнего игрока. Тем более, что Сити играет совершенно в другой футбол, а Пеп сразу прошлым летом сказал, что Кришти не сможет получать достаточно игрового времени
МAGNUM
МAGNUM
19 февраля в 09:02
ПСЖ не пропускал финал кубка с 2014 года.Пришел карлан,и ПСЖ выкинули из кубка...
Elliada
Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 февраля в 08:52, ред.
В прошлом сезоне МЮ забил 73 гола в АПЛ, а сейчас всего 40 голов в 25 турах. Чтобы повторить прошлогодний результат, МЮ нужно забить 33 гола в 13 турах, или 2,5 гола за игру. Учитывая, что впереди у МЮ в соперниках сильные команды (МС, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лестер), то прошлогодний результат не удастся повторить.

Получается, с приходом португальца атака стала хуже
particular
particular
19 февраля в 08:51
Нерациональные движения от прагматичной Баварии...
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga........ (раскрыть)
19 февраля в 08:50, ред.
Ну согласись было бы круто если бы Роналду пришёл в ПСЖ
Я бы посмотрел как они там с Месси шороху наведут
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
19 февраля в 08:50
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    19 февраля в 08:13
    С приходом Рангника в МЮ ситуация в клубе резко изменилась, обострились отношения между игроками а также и тренера с игроками, что отрицательно повлияло и без того унылую игру хотя с приходом Рона команда стала забивать, а теперь и не видно и этого, Рон естественно поставил вопрос о своём уходе и скорее всего так и произойдёт, вместе с тем Криштиану правильно считает, что играть с псж это шаг назад, понимая, что в псж всё решают только деньги поэтому Бавария это верный путь где он может принести реальную пользу клубу.
    Izmar
    Izmar
    19 февраля в 08:08
    Бред полнейший.
    Свeтозар
    Свeтозар
    19 февраля в 08:05
    Ключевое слово "по слухам"...бабушек с Привоза....
    Накир
    Накир
    19 февраля в 08:02
    Зачем он им нужен...там Роберт есть
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    19 февраля в 08:00
    Зачем этот боевой пенсионер немцам?
    Gahi
    Gahi
    19 февраля в 07:59
    У "Баварии" есть боевая единица в лице Роберта Левандовского, который постоянно забивает мячи в ворота своих соперников. Удачи
    shlomo2
    shlomo2
    19 февраля в 07:56
    Вроде бы зима., а утки жирные и в стаи собираются...
    1 984
    1 984
    19 февраля в 07:51
    Это было бы здорово. После такого подписания в Бундеслиге может воскреснуть интрига.
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