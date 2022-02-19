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Лапорта поручил руководству «Барселоны» обеспечить трансфер Холанда

19 февраля 2022, 12:09

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему настроен любой ценой подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Marca сообщает, что «Барселона» и «Реал» усиливают работу над трансфером норвежца, поддерживая контакты с окружением игрока.

По информации источника, Лапорта поручил руководству каталонского клуба обеспечить переход Холанда летом этого года.

Отмечается, что Холанд знает об интересе «Барсы» и «Реала», однако еще не принял решение о переходе.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
19 февраля в 21:57
надеюсь он сделает правильный выбор и уж точно не захочет переходить в барсу!!!
valt134
valt134
19 февраля в 20:20
Ну если Мбаппе практически в Реале, зачем им Холланд? Неужели там столько денег?
Alice Tract
Alice Tract
19 февраля в 19:35
:Лапорта поручил руководству «Барселоны» обеспечить трансфер Холанда"


Не гунди и не перечь,
А поди и обеспечь.
А не то в момент узнаешь,
Как башка слетает с плеч (с)
Bensurr
Bensurr
19 февраля в 19:31
Куда лезут у Барсы нету денег
Van Vanovich
Van Vanovich
19 февраля в 19:14
Холланд не лучше Люка де Йонга. Люк Де Йонг король голов головой!
berda2003
berda2003
19 февраля в 18:15
только забыл денег дать...
Обезжиренный
Обезжиренный
19 февраля в 16:47
Не жирно будет? Не по Сеньке шапка
Futurista
Futurista
19 февраля в 16:13
Лапорта ждет рапОрта...
particular
particular
19 февраля в 16:07
У нас тоже есть кормчий, который отдаёт поручения, которые потом выполняются через пень-колоду...
eleven LC
eleven LC
19 февраля в 15:58
У Барсы нет денег на Холанда,или опять в кредит возьмут как Коутинью и Гризманна?
У них есть Де Йонг и Депай вот пусть с ними и гоняют,а Холанда и Мбаппе оставят Мадридскому Реалу ,так будет лучше!
dok66
dok66
19 февраля в 15:27
Лапорта "поручил обеспечить" ! "Мы , Николай второй повелеваем ..!" Он видимо в своем измерении живет .
Бубнин
Бубнин
19 февраля в 14:50
Руководство уже взяло кредит и начало распродажу всего своего имущества.
95-shishani-95
95-shishani-95
19 февраля в 14:26
Он просто обязан перейти в мадридский Реал!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
19 февраля в 14:23
Лапорта еше живой ? Странно..
Rattlehead
Rattlehead ответ ЮЗИК (раскрыть)
19 февраля в 13:47
21 год и почти полторы сотни голов на профессиональном уровне, из них больше половины - в Бундеслиге и ЛЧ.
kasyak7
kasyak7
19 февраля в 13:45
Откуда у Барсы деньги на трансферы,они же по уши в долгах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 февраля в 13:30
"Лапорта поручил руководству..."....)))

Я всегда думал Лапорта и есть...руководство...
А он так....поручитель...
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 13:24
Холанд распиаренный раньше времени игрок
4RT
4RT
19 февраля в 13:12
Ещё один порученец
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 13:02
Наверное выберет Реал!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 февраля в 12:52
Барса после ограбления карлиеом никак не может прийти в себя.
a3r3v3
a3r3v3
19 февраля в 12:50
    RoArt
    RoArt
    19 февраля в 12:43, ред.
    Поручил, лол. Потом скажет - они не справились, а он весь в белом) Денег не дам, но подписать поручить не забыл.
    beefs
    beefs
    19 февраля в 12:43
    рынок в действии, обмен матрешками...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    19 февраля в 12:38
    Мбаппе в Реал,Холанд в Барсу,тогда будет интрига а так если оба в Реал это уже бундеслига.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 февраля в 12:35
    Так кто выбирает ?
    Холанд или его ?
    1 984
    1 984
    19 февраля в 12:30
    А как же пакт о ненападении между Реалом и Барселоной?
    Comentarios
    Comentarios
    19 февраля в 12:22
    А Мбапе в Барсу как не хочет
    протон
    протон
    19 февраля в 12:10
    Обанкротить барсу тоже готов?)
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