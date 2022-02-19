:Лапорта поручил руководству «Барселоны» обеспечить трансфер Холанда"

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему настроен любой ценой подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Marca сообщает, что «Барселона» и «Реал» усиливают работу над трансфером норвежца, поддерживая контакты с окружением игрока.
По информации источника, Лапорта поручил руководству каталонского клуба обеспечить переход Холанда летом этого года.
Отмечается, что Холанд знает об интересе «Барсы» и «Реала», однако еще не принял решение о переходе.
Не гунди и не перечь,
А поди и обеспечь.
А не то в момент узнаешь,
Как башка слетает с плеч (с)
Не гунди и не перечь,
А поди и обеспечь.
А не то в момент узнаешь,
Как башка слетает с плеч (с)
У них есть Де Йонг и Депай вот пусть с ними и гоняют,а Холанда и Мбаппе оставят Мадридскому Реалу ,так будет лучше!
У них есть Де Йонг и Депай вот пусть с ними и гоняют,а Холанда и Мбаппе оставят Мадридскому Реалу ,так будет лучше!
Я всегда думал Лапорта и есть...руководство...
А он так....поручитель...
Я всегда думал Лапорта и есть...руководство...
А он так....поручитель...
Холанд или его ?
Холанд или его ?