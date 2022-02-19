:Лапорта поручил руководству «Барселоны» обеспечить трансфер Холанда"

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19 февраля 2022, 12:09

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта по-прежнему настроен любой ценой подписать форварда дортмундской «Боруссии» .

Marca сообщает, что «Барселона» и «Реал» усиливают работу над трансфером норвежца, поддерживая контакты с окружением игрока.

По информации источника, Лапорта поручил руководству каталонского клуба обеспечить переход Холанда летом этого года.

Отмечается, что Холанд знает об интересе «Барсы» и «Реала», однако еще не принял решение о переходе.