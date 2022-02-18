«Спартак» крупно обыграл «Нефтехимик» на сборе в Турции

Московский «Спартак», который проводит заключительный этап подготовки ко второй половине сезона на сборе в Турции, сегодня сыграл контрольный матч с «Нефтехимиком».
Игра, проходившая в закрытом режиме в Белеке, завершилась победой московского клуба со счетом 3:0. Команды договорились не публиковать составы и авторов забитых мячей.
«Спартак» проведет в Турции еще одну товарищескую игру: 19 февраля команда Паоло Ваноли встретится с «Шахтером» из Караганды.
Первый официальный поединок в 2022 году «Спартак» проведет 26 февраля, когда в 19-м туре РПЛ примет дома ЦСКА.
Допустим, есть инфа, кто забивал, а вот по составам и правда тишина.
Лишь бы на пользу в официальных играх пошло.
Завтра второй закрытый товарищеский матч с Шахтёром из Караганды.
Допустим, есть инфа, кто забивал, а вот по составам и правда тишина.
Лишь бы на пользу в официальных играх пошло.
Завтра второй закрытый товарищеский матч с Шахтёром из Караганды.