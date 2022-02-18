«Спартак» крупно обыграл «Нефтехимик» на сборе в Турции

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вчера, 21:01

Московский «Спартак», который проводит заключительный этап подготовки ко второй половине сезона на сборе в Турции, сегодня сыграл контрольный матч с «Нефтехимиком».

Игра, проходившая в закрытом режиме в Белеке, завершилась победой московского клуба со счетом 3:0. Команды договорились не публиковать составы и авторов забитых мячей.

«Спартак» проведет в Турции еще одну товарищескую игру: 19 февраля команда Паоло Ваноли встретится с «Шахтером» из Караганды.