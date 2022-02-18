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«Спартак» крупно обыграл «Нефтехимик» на сборе в Турции

вчера, 21:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)НефтехимикМатч завершен

Московский «Спартак», который проводит заключительный этап подготовки ко второй половине сезона на сборе в Турции, сегодня сыграл контрольный матч с «Нефтехимиком».

Игра, проходившая в закрытом режиме в Белеке, завершилась победой московского клуба со счетом 3:0. Команды договорились не публиковать составы и авторов забитых мячей.

«Спартак» проведет в Турции еще одну товарищескую игру: 19 февраля команда Паоло Ваноли встретится с «Шахтером» из Караганды.

Первый официальный поединок в 2022 году «Спартак» проведет 26 февраля, когда в 19-м туре РПЛ примет дома ЦСКА.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:52
И пусть все гадают: кто играл и кто, забил
makkie
makkie
вчера в 22:43
Первый раз вижу, чтобы Спартак не афишировал составы и авторов забитых голов.
Допустим, есть инфа, кто забивал, а вот по составам и правда тишина.
Лишь бы на пользу в официальных играх пошло.

Завтра второй закрытый товарищеский матч с Шахтёром из Караганды.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:11
Чтобы обыграть Нефтехимик, нужно было поехать в Турцию! 🤣
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:49
Конечно!Это же не Бетисом играть)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:24
С такими соперниками можно быть чемпионом.
Накир
Накир
вчера в 21:15
Посмотрим на Спартак в официалке
протон
протон
вчера в 21:10
счет сейчас только отобразился
протон
протон
вчера в 21:06
Никогда особо не слежу за сборами,так как они не дают никакой полезной информации (только новичков заценить). Всё покажут первые официальные игры, и если Ваноли хороший тренер, то мы этой поймём сразу, и наоборот,естественно
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:03
Ну вот такие соперники как раз по плечу нашему Спартаку
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