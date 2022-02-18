«Селтик» уступил команде Хайкина. Итоги игрового дня Лиги конференций

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сегодня, 00:58

Завершились все матчи игрового дня 1/16 финала Лиги конференций. Команды провели первые встречи в рамках этой стадии турнира.

ПСВ — «Маккаби» 1:0

Гол: Гакпо Коди 11

«Фенербахче» — «Славия» 2:3

Голы: Пелкас Димитриос 58, Кадиоглу Ферди 83 — Траоре Ибрагим 45, Дорли Оскар 62, Лингр Ондржей 64

«Мидтьюлланд» — ПАОК 1:0

Гол: Андерссон Джоэль 20

«Рапид» — «Витесс» 2:1

Голы: Дрейф Ферди 1, Грюлль Марко 16 — Опенда Лоис 74

«Марсель» — «Карабах» 3:1

Голы: Милик Аркадиуш 41, Милик Аркадиуш 44, Пайет Димитри 90+2 — Кади 85

«Лестер Сити» — «Раннерс» 4:1

Голы: Ндиди Вилфрид 23, Барнс Харви 49, Дака Патсон 55, Дьюсбери-Холл Кирнан 74 — Хаммерсой-Мистрати Вито 45

«Селтик» — «Будё-Глимт» 1:3

Голы: Даидзен Маеда 79 — Эспейорд Рунар 7, Пеллегрино Амал 55, Ветлесен Хьюго 81