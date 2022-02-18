«Селтик» уступил команде Хайкина. Итоги игрового дня Лиги конференций

Завершились все матчи игрового дня 1/16 финала Лиги конференций. Команды провели первые встречи в рамках этой стадии турнира.
ПСВ — «Маккаби» 1:0
Гол: Гакпо Коди 11
«Фенербахче» — «Славия» 2:3
Голы: Пелкас Димитриос 58, Кадиоглу Ферди 83 — Траоре Ибрагим 45, Дорли Оскар 62, Лингр Ондржей 64
«Мидтьюлланд» — ПАОК 1:0
Гол: Андерссон Джоэль 20
«Рапид» — «Витесс» 2:1
Голы: Дрейф Ферди 1, Грюлль Марко 16 — Опенда Лоис 74
«Марсель» — «Карабах» 3:1
Голы: Милик Аркадиуш 41, Милик Аркадиуш 44, Пайет Димитри 90+2 — Кади 85
«Лестер Сити» — «Раннерс» 4:1
Голы: Ндиди Вилфрид 23, Барнс Харви 49, Дака Патсон 55, Дьюсбери-Холл Кирнан 74 — Хаммерсой-Мистрати Вито 45
«Селтик» — «Будё-Глимт» 1:3
Голы: Даидзен Маеда 79 — Эспейорд Рунар 7, Пеллегрино Амал 55, Ветлесен Хьюго 81
«Спарта» — «Партизан» 0:1
Гол: Мениг Квинси 78