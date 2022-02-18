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«Селтик» уступил команде Хайкина. Итоги игрового дня Лиги конференций

сегодня, 00:58

Завершились все матчи игрового дня 1/16 финала Лиги конференций. Команды провели первые встречи в рамках этой стадии турнира.

ПСВ — «Маккаби» 1:0
Гол: Гакпо Коди 11

«Фенербахче» — «Славия» 2:3
Голы: Пелкас Димитриос 58, Кадиоглу Ферди 83 — Траоре Ибрагим 45, Дорли Оскар 62, Лингр Ондржей 64

«Мидтьюлланд» — ПАОК 1:0
Гол: Андерссон Джоэль 20

«Рапид» — «Витесс» 2:1
Голы: Дрейф Ферди 1, Грюлль Марко 16 — Опенда Лоис 74

«Марсель» — «Карабах» 3:1
Голы: Милик Аркадиуш 41, Милик Аркадиуш 44, Пайет Димитри 90+2 — Кади 85

«Лестер Сити» — «Раннерс» 4:1
Голы: Ндиди Вилфрид 23, Барнс Харви 49, Дака Патсон 55, Дьюсбери-Холл Кирнан 74 — Хаммерсой-Мистрати Вито 45

«Селтик» — «Будё-Глимт» 1:3
Голы: Даидзен Маеда 79 — Эспейорд Рунар 7, Пеллегрино Амал 55, Ветлесен Хьюго 81

«Спарта» — «Партизан» 0:1
Гол: Мениг Квинси 78

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:33
Есть и нежданчики....
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:47
Молодцы норвежцы. Продолжают удивлять.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 03:33
Привет. Скорее всего просто слиться хотят.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:56
Селтик разочаровал .
протон
протон
сегодня в 01:01
Раннерс конечно не соперник, а вот Буде-Глимт удивляет, как и Шериф и Рейнджерс. Пока не совсем понятно что будет с Лейпцигом, по игре Сосьедад ничем не хуже, Порту мог и больше забивать Лацио, как и Барса. Зенит не развалился, но в Испании без шансов. Как-то так.
Cat01
Cat01
сегодня в 01:01
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