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«Севилья» и «Аталанта» добыли победы. Итоги игрового дня Лиги Европы

сегодня, 01:01

Завершились все матчи игрового дня в Лиге Европы. Команды провели первые встречи в рамках стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира.

«Барселона» — «Наполи» 1:1
Голы: Торрес Ферран 59 (пенальти) — Зелински Петр 29

«Зенит» — «Бетис» 2:3
Голы: Дзюба Артём 25, Малком 28 — Родригес Гвидо 8, Виллиан Жозе 18, Гуардадо Андрес 41

«Боруссия» — «Рейнджерс» 2:4
Голы: Беллингхэм Джуд 51, Геррейру Рафаэль 82 — Тавернье Джеймс 38 (пенальти), Морелос Альфредо 41, Лундстрем Джон 49, Загаду Дэн-Аксель 54 (автогол)

«Шериф» — «Брага» 2:0
Голы: Тилль Себастьен 43 (пенальти), Траоре Адама 83

«Севилья» — «Динамо» 3:1
Голы: Ракитич Иван 13 (пенальти), Окампос Лукас 44, Марсьяль Антони 45+1 — Оршич Мислав 41

«Аталанта» — «Олимпиакос» 2:1
Голы: Джимсити Берат 61, Джимсити Берат 63 — Тикиньо 16

«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад» 2:2
Голы: Нкунку Кристофер 30, Форсберг Эмиль 82 (пенальти) — Ле Норман Робин 8, Ойарсабаль Микель 64 (пенальти)

«Порту» — «Лацио» 2:1
Голы: Мартинес Тони 37, Мартинес Тони 49 — Дзакканьи Маттиа 23

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17, ред.
Зенит, Боруссия разочаровали , а вот команда из Молдовы Шериф порадовал !!!
Учись Семак !!!
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