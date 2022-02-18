«Севилья» и «Аталанта» добыли победы. Итоги игрового дня Лиги Европы

1645135311

сегодня, 01:01

Завершились все матчи игрового дня в Лиге Европы. Команды провели первые встречи в рамках стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира.

«Барселона» — «Наполи» 1:1

Голы: Торрес Ферран 59 (пенальти) — Зелински Петр 29

«Зенит» — «Бетис» 2:3

Голы: Дзюба Артём 25, Малком 28 — Родригес Гвидо 8, Виллиан Жозе 18, Гуардадо Андрес 41

«Боруссия» — «Рейнджерс» 2:4

Голы: Беллингхэм Джуд 51, Геррейру Рафаэль 82 — Тавернье Джеймс 38 (пенальти), Морелос Альфредо 41, Лундстрем Джон 49, Загаду Дэн-Аксель 54 (автогол)

«Шериф» — «Брага» 2:0

Голы: Тилль Себастьен 43 (пенальти), Траоре Адама 83

«Севилья» — «Динамо» 3:1

Голы: Ракитич Иван 13 (пенальти), Окампос Лукас 44, Марсьяль Антони 45+1 — Оршич Мислав 41

«Аталанта» — «Олимпиакос» 2:1

Голы: Джимсити Берат 61, Джимсити Берат 63 — Тикиньо 16

«РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад» 2:2

Голы: Нкунку Кристофер 30, Форсберг Эмиль 82 (пенальти) — Ле Норман Робин 8, Ойарсабаль Микель 64 (пенальти)