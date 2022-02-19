«Спартак» обыграл карагандинский «Шахтёр»

«Спартак» обыграл «Шахтёр» из Караганды в рамках товарищеского матча.
Подробности поединка не сообщаются, поскольку встреча состоялась в закрытом режиме.
В еще одном товарищеском матче в турецком Белеке обыграли карагандинский «Шахтёр» – 3:1 🔴⚪— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 19, 2022
Встреча снова прошла в закрытом режиме 🤝 pic.twitter.com/rwzCHbRA4z
Кутепов в состав Спартака вернётся и тогда все матчи на ноль будут заканчиваться.
Кутепов в состав Спартака вернётся и тогда все матчи на ноль будут заканчиваться.
Приватность состоявшегося избиения, возможно, послужит серьёзной мотивацией перед предстоящим дерби и неизбежностью проигрыша :))
Приватность состоявшегося избиения, возможно, послужит серьёзной мотивацией перед предстоящим дерби и неизбежностью проигрыша :))