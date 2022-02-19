ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2022

«Спартак» обыграл карагандинский «Шахтёр»

19 февраля 2022, 17:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Шахтер (Караганда)ШахтерМатч завершен

«Спартак» обыграл «Шахтёр» из Караганды в рамках товарищеского матча.

Подробности поединка не сообщаются, поскольку встреча состоялась в закрытом режиме.

Все новости
«Интер» дома проиграл «Сассуоло»
Вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд отправила 6 голов в ворота «Боруссии» Менхенгладбах
Вчера, 21:29
Дубль Обамеянга помог «Барселоне» разгромить «Валенсию»
Вчера, 20:10
«Бавария» разгромила «Гройтер Фюрт»
Вчера, 19:24
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в результативном матче
Вчера, 18:58
«Фиорентина» с минимальным счётом обыграла «Аталанту»
Вчера, 16:28
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 10:14
Победа хорошо. Ещё лучше, если Ваноли определился кто, на что способен. Удачи в весеннем старте.
ABir
ABir
19 февраля в 23:49
Шахтеры всегда были крепкими командами. Будем ждать официальных матчей
YVG
YVG
19 февраля в 21:20
Ловчев еще не орал, что спартак сильнее всех?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
19 февраля в 20:40
Сейчас главное не зениит догнать , а вас обыграть...)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 февраля в 20:38
Ну теперь ждем матч открытия и дерби. Успехов нам в предстоящих играх и конечно же побед
pomor45
pomor45
19 февраля в 20:37
Где, где? В Караганде!
lotsman
lotsman
19 февраля в 20:25
С победой спартачей!
stanichnik
stanichnik ответ Мaлик (раскрыть)
19 февраля в 19:40
Доброго Здоровья, Малик!
Кутепов в состав Спартака вернётся и тогда все матчи на ноль будут заканчиваться.
drug01
drug01
19 февраля в 19:35
Желаем удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 февраля в 19:26
Мощно сыграл спартак, обыграл САМ карагандинский Шахтёр не халам-балам какой, отсюда выводы спартак обгонит и перегонит зенит, есть мнение, что за оставшиеся 12 туров спартак в состоянии набрать 48 очков.
КЭТиК
КЭТиК
19 февраля в 19:20
Просто поминали мячик
Мaлик
Мaлик
19 февраля в 18:59
Могли бы и на ноль сыграть
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
19 февраля в 18:28
Порвут...но это не точно)...
particular
particular
19 февраля в 18:24
Победа над Шахтёром, пусть даже и карагандинским, вероятно, вселяет уверенность в выбранном курсе :))
Приватность состоявшегося избиения, возможно, послужит серьёзной мотивацией перед предстоящим дерби и неизбежностью проигрыша :))
протон
протон
19 февраля в 18:15
Опять трешку накидали?!Ужас,что нас ждет 26-го.Может,не выходить?Трешка за технарь еще терпимо.Но попасть под этот каток!!!!!)))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ makkie (раскрыть)
19 февраля в 18:13
Мало того, пишут этот мяч был победным.
mihaluch
mihaluch
19 февраля в 18:10
Первая историческая победа.
shlomo2
shlomo2
19 февраля в 17:52
Да уж.... таким темпом могли бы и со Спартаком 2 играть..
makkie
makkie
19 февраля в 17:52
Говорят, даже Рассказов забил )))
нечитайло
нечитайло
19 февраля в 17:49
Дружеская беседа
shlomo
shlomo
19 февраля в 17:47
Тренируйся на кошках.....как говорят...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
19 февраля в 17:39
Теперь точно всех порвут...
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 17:34
Любая победа сейчас для команды и нового тренера очень важна !
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
19 февраля в 17:24
Обычный товарняк.
drug01
drug01
19 февраля в 17:24
Только победы
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 февраля в 17:09
Достойного соперника обыграли,молодцы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 