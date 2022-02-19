«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А.

1645220522

сегодня, 00:42

В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью (1:1).

Счёт в игре на 13-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт. Установил равенство на табло на 62-й минуте форвард «Торино» Андреа Белотти.

«Ювентус» занимает 4-ю позицию с 47 очками в активе. «Торино» располагается на 10-м месте с 33 баллами.