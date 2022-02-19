«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А.

В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью (1:1).
Счёт в игре на 13-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт. Установил равенство на табло на 62-й минуте форвард «Торино» Андреа Белотти.
«Ювентус» занимает 4-ю позицию с 47 очками в активе. «Торино» располагается на 10-м месте с 33 баллами.
Понятно что оба клуба имеют одну историю. Торино это в принципе команда выходец из Юве. И ссылаться на то что они друг друга поддерживают к сегодняшним реалиям , глупо . Сегодняшние реалии совершенно никакого отношения к этому матчу не имеют . Команда Юве по составу и по качеству игроков и по турнирному положеию команд имеют колоссальное преимущество перед командой которая находится внизу турнирной таблицы. Дело в том что специфика действий Юве во главе с Аллегри уже перестала быть для соперников нечто неординарной и загадкой. Даже такая команда гостей как Торино может брать очки у некогда грозного чемпиона Италии как Юве. Я как и раньше говорил что стратегия и тактика Аллегри уже даже при наличии Дибала, Кьезо и Моратта ничего хорошего не принесёт. И вот как сейчас на данный момент времени команда находится в пределах четвёртого места , так и будет в пределах пятого третьего места и находится. Современный футбол совершенно другой и надо руководству клуба смириться с данностью Аллегри или наконец-то понять что есть совершенно другой Современный футбол который может приносить не только удовольствие своей игрой, но и титулы и большие деньги 💰 💰 💰 в борьбе за еврокубки. Ну вот как-то так на моё субъективное мнение . Всем Добра !!!
Понятно что оба клуба имеют одну историю. Торино это в принципе команда выходец из Юве. И ссылаться на то что они друг друга поддерживают к сегодняшним реалиям , глупо . Сегодняшние реалии совершенно никакого отношения к этому матчу не имеют . Команда Юве по составу и по качеству игроков и по турнирному положеию команд имеют колоссальное преимущество перед командой которая находится внизу турнирной таблицы. Дело в том что специфика действий Юве во главе с Аллегри уже перестала быть для соперников нечто неординарной и загадкой. Даже такая команда гостей как Торино может брать очки у некогда грозного чемпиона Италии как Юве. Я как и раньше говорил что стратегия и тактика Аллегри уже даже при наличии Дибала, Кьезо и Моратта ничего хорошего не принесёт. И вот как сейчас на данный момент времени команда находится в пределах четвёртого места , так и будет в пределах пятого третьего места и находится. Современный футбол совершенно другой и надо руководству клуба смириться с данностью Аллегри или наконец-то понять что есть совершенно другой Современный футбол который может приносить не только удовольствие своей игрой, но и титулы и большие деньги 💰 💰 💰 в борьбе за еврокубки. Ну вот как-то так на моё субъективное мнение . Всем Добра !!!