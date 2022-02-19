ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А

сегодня, 00:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 1Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью (1:1).

Счёт в игре на 13-й минуте открыл защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт. Установил равенство на табло на 62-й минуте форвард «Торино» Андреа Белотти.

«Ювентус» занимает 4-ю позицию с 47 очками в активе. «Торино» располагается на 10-м месте с 33 баллами.

Все новости
«Спартак» крупно обыграл «Нефтехимик» на сборе в Турции
Вчера, 21:01
«Севилья» и «Аталанта» добыли победы. Итоги игрового дня Лиги Европы
Вчера, 01:01
«Селтик» уступил команде Хайкина. Итоги игрового дня Лиги конференций
Вчера, 00:58
«Шериф» уверенно обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы
17 февраля
«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью
17 февраля
«Боруссия» Дортмунд потерпела поражение от «Рейнджерс» в ЛЕ
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 03:49
И такое бывает
stanichnik
stanichnik
сегодня в 02:14
Хоть до финиша ещё далеко, но с такими результатами Ювентус рискует остаться на следующий год без Лиги Чемпионов.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 02:04
Где былой Юве. Сдох что-ли.
протон
протон
сегодня в 01:20
Все смотрят футбол? Все видят состав Торино? Там много топ-игроков? Зато по уровню футбола особо ничем не уступают, хотя состав Юве на голову сильне. Это и есть - работа тренера.
Тут ещё кто-то умудряется писать, что Юве сам отдал игру. Так люди, которые не смогли посмотреть матч, ещё и поверят, что Юве классно играл)) Как раз Торино начал шикарно, и так же шикарно отыграл в таком темпе весь матч. ВЕСЬ. Гол Де Лигта — обычная шара со стандарта, которая ни разу не испугала быков. Эти парни сегодня явно были уверены в себе и своём успехе. Торино заслужил и наиграл на победу, это факт
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
«Ювентус» сыграл вничью с «Торино» в матче Серии А.
Понятно что оба клуба имеют одну историю. Торино это в принципе команда выходец из Юве. И ссылаться на то что они друг друга поддерживают к сегодняшним реалиям , глупо . Сегодняшние реалии совершенно никакого отношения к этому матчу не имеют . Команда Юве по составу и по качеству игроков и по турнирному положеию команд имеют колоссальное преимущество перед командой которая находится внизу турнирной таблицы. Дело в том что специфика действий Юве во главе с Аллегри уже перестала быть для соперников нечто неординарной и загадкой. Даже такая команда гостей как Торино может брать очки у некогда грозного чемпиона Италии как Юве. Я как и раньше говорил что стратегия и тактика Аллегри уже даже при наличии Дибала, Кьезо и Моратта ничего хорошего не принесёт. И вот как сейчас на данный момент времени команда находится в пределах четвёртого места , так и будет в пределах пятого третьего места и находится. Современный футбол совершенно другой и надо руководству клуба смириться с данностью Аллегри или наконец-то понять что есть совершенно другой Современный футбол который может приносить не только удовольствие своей игрой, но и титулы и большие деньги 💰 💰 💰 в борьбе за еврокубки. Ну вот как-то так на моё субъективное мнение . Всем Добра !!!
Муслим90
Муслим90
сегодня в 00:57
Позорно сыграли. Нельзя уже терять очки.
allemz
allemz
сегодня в 00:48
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     