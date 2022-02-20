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«Реал» не будет продлевать контракты с Бэйлом, Марсело и Иско

вчера, 14:25

«Реал» может продать несколько игроков летом этого года.

Marca утверждает, что руководство мадридского клуба не будет продлевать истекающие контракты с вингером Гаретом Бэйлом, защитником Марсело и полузащитником Иско.

Также «Реал» может попытаться продать вингера Эдена Азара. Также клуб рассмотрит ситуацию Марко Асенсио.

Помимо этого, в клубе рассчитывают на уход защитника Хесуса Вальехо, полузащитника Дани Себальоса и нападающего Мариано Диаса.

Также недавно сообщалось, что «Реал» предложил пятилетний контракт защитнику «Челси».

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Все комментарии
Ron09
Ron09 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 20:50
Марсело надо выпускать как полузащитника он там хорошо смотрится в отличии от защиты
Ron09
Ron09
вчера в 20:49
Марсело как защитник конечно толком не тянет но я его очень хорошо вижу на линии полузащиты правого или левого вингера, зря Карло его там не применяет креативности у него хоть отбавляй
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 20:11
Вроде Асенсио несколько важных голов в последнее время забил...
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 19:26
Переживаю за Иско, парень рожден своим талантом греть скамейку в Реале. Как бы чего с собой не сделал…
ABir
ABir
вчера в 19:05
Реал серьезно обновляется
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:01, ред.
Ну Бейл и Иско периодически зажигали, но Марс... блин, вот жеж времясобака...
Красавчик, на свое время лучший в амплуа. Всех самых больших благ! Может и поиграть еще где.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:13
Больше всех жаль Иско. Сколько раз парень порывался уйти, но уговаривали остаться. Хотя мог и не согласиться. Видно лавочные трофеи вполне устраивали. Хотел бы играть, давно ушел бы. В апреле 30 стукнет, а вспомнить то и нечего. Хорошо начинал , а заканчивает неважно.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:58
Ладно не пролили Райля и Касильяса , а эти то зачем?!
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 17:43
...оно и к лучшему, назову это переменами, ну пора уже кое с кем попрощаться
кое кому спасибо за службу сказать, кому то в другом клубе пригодиться...это
жизнь ...!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:08
Марсело Виейра, Гарет Бэйл и Иско Аларкон, спасибо вам за всё, что вы сделали для нашего любимого клуба, мадридский Реал благодарен вам. Эден Азар из-за травм не сумел показать себя по полной. Мариано Диас не получил достаточного количества времени, даже когда Карим Бензема травмирован был. Хесус Вальехо и Дани Себальос вообще ничего не показали. Поэтому, думаю, что Реал Мадрид правильно делает. Тем более, если учитывать трансферы будущего лета: Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и возможное приобретение двух защитников. Посмотрим, что будет летом.
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 16:39
Мда, печально всё. Особенно Марсело жаль, столько сделал для клуба и теперь он им ненужен
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:05
С Бэйлом особенно.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:58
По поводу Бэйла вопросов нет, давно пора от гольфиста избавляться. Иско так же не уровень Реала, как и Карвахаль. А вот Марсело... Да, уже 33 года бразильцу, но чувствую, что мог бы ещё принести пользу команде Анчелотти. Можно было его подписать по схеме 1+1. Модрича же держат и на возраст не смотрят, потому что очень полезен. И Марсело мог быть ещё достаточно полезен. Но самая большая проблема - это Азар. Вот он вряд ли кому-то нужен за большие деньги. Он сейчас тянет лямов на 15-20 максимум. Вот его бы ещё впарить кому-нибудь сливочным. Но и в это мало верится. Ну и, конечно, нужна молодая и новая звёздная кровь в лице Киллиана Мбаппе. Вот с ним Реал уже будет выглядеть настоящей угрозой для любого топ клуба.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:51
Стоимость Бэйла лямов всего? Ужас какой.
Иско в своё время многие хотели, не пойму Реал. И не продлили контракт и не продали
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:32
Согласен с вашим мнением, Азар выглядит не пропаще последнее время.
Однако, стоит понимать и Анчелотти. Он первый сезон работает после возвращения. ЛЧ выиграть сложно, неспроста за 30 лет турнира только одна команда выиграла дважды подряд, например. Ла Лига не такой простой турнир, как многим кажется. Достаточно потерять пару лидеров на несколько недель, и чемпионат можно проиграть.
Наивно предполагать, что тактические схемы не рушатся в случае потери лидеров.
Поэтому, мне кажется, Анчелотти сверхважно выиграть чемпионат и не рисковать во имя реанимации некоторых игроков.
В случае успешного этого сезона, появится кредит доверия и со стороны руководства, и со стороны болельщиков, которые крайне нетерпимы.
dok66
dok66
вчера в 15:30
Пора уже перезагрузиться .
протон
протон
вчера в 15:23
Правильное решение. Хотя Анчелотти на мой взгляд слишком к нему предвзят. Эден находится в не самой плохой форме, однако абсолютно ему не доверяет.
Облегчить ЗП ведомость уже будет здорово, но кто возьмет Азара-то? Может в аренду попробовать лучше?
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:15
Единственный кто оправдал ожидание это Марсело, но годы берут своё, Реалу нужна свежая кровь.
На Иско возлагались большие надежды, но он так и не раскрыл свой потенциал полностью.
Ну и конечно Бэйл лучший за всю историю Реала игрок... в гольф! Тут даже и объяснять не надо все всё понимают и наконец то дождались окончания его контракта.
particular
particular
вчера в 15:01, ред.
Мадрид может себе позволить раскидываться такими признанными мастерами :))
Может на Иско будет спрос и он ещё попинает мячик...
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:47
Староват стал!
3ton
3ton
вчера в 14:37
Иско сломал себе карьеру .
Мог много добиться
drug01
drug01
вчера в 14:35
Они уже своё обыграли
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:33
Крутые продажи будут.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:32
По большинству этих кандидатур вопросы, что они до сих пор делают в клубе, особенно это Себальоса (которого во время аренды в "Арсенале" фаны прозвали Скюальос-в-Мадрид, намекая, что его лоу-левел нежелателен в топ-клубах) и самого медленного и туго думающего игрока современности Иско)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:32
Почти целую команду выгоняют.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31
А Марсело причём.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:27
Переход на режим экономии...
Elliada
Elliada
вчера в 14:26
Да вы что? Как можно не продлить контракт с Бэйлом?
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