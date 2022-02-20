«Реал» не будет продлевать контракты с Бэйлом, Марсело и Иско

«Реал» может продать несколько игроков летом этого года.
Marca утверждает, что руководство мадридского клуба не будет продлевать истекающие контракты с вингером Гаретом Бэйлом, защитником Марсело и полузащитником Иско.
Также «Реал» может попытаться продать вингера Эдена Азара. Также клуб рассмотрит ситуацию Марко Асенсио.
Помимо этого, в клубе рассчитывают на уход защитника Хесуса Вальехо, полузащитника Дани Себальоса и нападающего Мариано Диаса.
Также недавно сообщалось, что «Реал» предложил пятилетний контракт защитнику «Челси».
Однако, стоит понимать и Анчелотти. Он первый сезон работает после возвращения. ЛЧ выиграть сложно, неспроста за 30 лет турнира только одна команда выиграла дважды подряд, например. Ла Лига не такой простой турнир, как многим кажется. Достаточно потерять пару лидеров на несколько недель, и чемпионат можно проиграть.
Наивно предполагать, что тактические схемы не рушатся в случае потери лидеров.
Поэтому, мне кажется, Анчелотти сверхважно выиграть чемпионат и не рисковать во имя реанимации некоторых игроков.
В случае успешного этого сезона, появится кредит доверия и со стороны руководства, и со стороны болельщиков, которые крайне нетерпимы.
Однако, стоит понимать и Анчелотти. Он первый сезон работает после возвращения. ЛЧ выиграть сложно, неспроста за 30 лет турнира только одна команда выиграла дважды подряд, например. Ла Лига не такой простой турнир, как многим кажется. Достаточно потерять пару лидеров на несколько недель, и чемпионат можно проиграть.
Наивно предполагать, что тактические схемы не рушатся в случае потери лидеров.
Поэтому, мне кажется, Анчелотти сверхважно выиграть чемпионат и не рисковать во имя реанимации некоторых игроков.
В случае успешного этого сезона, появится кредит доверия и со стороны руководства, и со стороны болельщиков, которые крайне нетерпимы.