«Реал» не будет продлевать контракты с Бэйлом, Марсело и Иско

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вчера, 14:25

«Реал» может продать несколько игроков летом этого года.

Marca утверждает, что руководство мадридского клуба не будет продлевать истекающие контракты с вингером , защитником и полузащитником .

Также «Реал» может попытаться продать вингера . Также клуб рассмотрит ситуацию Марко Асенсио.

Помимо этого, в клубе рассчитывают на уход защитника Хесуса Вальехо, полузащитника Дани Себальоса и нападающего Мариано Диаса.

Также недавно сообщалось, что «Реал» предложил пятилетний контракт защитнику «Челси».