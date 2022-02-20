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«Арсенал» может подписать Морату

вчера, 12:40

«Арсенал» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты, сообщает Goal со ссылкой на Tuttomercatoweb.

29-летний форвард «Атлетико» провел последние полтора сезона на правах аренды в туринском клубе. СМИ утверждают, что летом «бьянконери» попытаются заключить полноценный контракт.

Однако «Арсенал», по информации источника, мог бы предложить Морате выгодные условия. В свою очередь Альваро готов перейти в лондонский клуб, если «канониры» финишируют в первой четверке.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 14:14
Смирись, у нас Эду)) Поэтому будет вариант либо он снова никого не найдет, либо подпишет Моратика)

Ну, будет над нами весь АПЛ ржать, но мы и так много поводов давали и без этого)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:51
Арсеналу нужен форвард но Мората это сомнительное усиление.
Cat01
Cat01
вчера в 13:24
Зачем он им???
David Young
David Young
вчера в 13:07
Вполне хороший вариант для лондонского Арсенала, как и для Альваро.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 13:06
А толку?...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 12:59
Надо договариваться.
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:59
Я вас умоляю)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:47
Нет, только не это!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:42
Пока выбор у игрока есть.
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