«Арсенал» может подписать Морату

«Арсенал» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Ювентуса» Альваро Мораты, сообщает Goal со ссылкой на Tuttomercatoweb.
29-летний форвард «Атлетико» провел последние полтора сезона на правах аренды в туринском клубе. СМИ утверждают, что летом «бьянконери» попытаются заключить полноценный контракт.
Однако «Арсенал», по информации источника, мог бы предложить Морате выгодные условия. В свою очередь Альваро готов перейти в лондонский клуб, если «канониры» финишируют в первой четверке.
Ну, будет над нами весь АПЛ ржать, но мы и так много поводов давали и без этого)
Ну, будет над нами весь АПЛ ржать, но мы и так много поводов давали и без этого)