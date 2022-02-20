«Арсенал» может подписать Морату

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вчера, 12:40

«Арсенал» рассматривает вариант с подписанием нападающего «Ювентуса» , сообщает Goal со ссылкой на Tuttomercatoweb.

29-летний форвард «Атлетико» провел последние полтора сезона на правах аренды в туринском клубе. СМИ утверждают, что летом «бьянконери» попытаются заключить полноценный контракт.

Однако «Арсенал», по информации источника, мог бы предложить Морате выгодные условия. В свою очередь Альваро готов перейти в лондонский клуб, если «канониры» финишируют в первой четверке.