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Хамес: «Я хотел быть в „Эвертоне“, но тренер на меня не рассчитывал»

вчера, 09:23

Бывший полузащитник «Баварии», мадридского «Реала» и «Эвертона» Хамес Родригес, ныне играющий за катарский клуб «Аль-Райян», рассказал о своём уходе из английской команды:

Я хотел быть в «Эвертоне» намного дольше. Это отличная команда с невероятными фанатами, но тренер на меня не рассчитывал.

Напомним, 11 сентября 2021 года Хамес вернулся в «Эвертон» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир», а 22 сентября стало известно, что футболист подписал соглашение с «Аль-Райяном». На тот момент «Эвертон» тренировал испанский специалист Рафаэль Бенитес.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес провёл за «Аль-Райян» 9 поединков, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Контракт футболиста с командой из Катара действует до 2024 года.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 10:47, ред.
Добра дружище. ✊
Да уж , товарищ Чалова !!!))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:22
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:18
Ага, помню по матчам с "Арсеналом", с ленцой ходил по полю, лениво пинал мяч и абсолютный ноль на выходе. Хотел быть в "Эвертоне", но не хотел работать)
ДСА
ДСА
вчера в 10:15
В Катаре у него всё получается.
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 09:47
Доброе утро. Да никому он не пригодился. А столько авансов ему выпичывалось!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:33
Не пригодился злому Бенитосу .
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