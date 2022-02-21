Хамес: «Я хотел быть в „Эвертоне“, но тренер на меня не рассчитывал»

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вчера, 09:23

Бывший полузащитник «Баварии», мадридского «Реала» и «Эвертона» , ныне играющий за катарский клуб «Аль-Райян», рассказал о своём уходе из английской команды:

Я хотел быть в «Эвертоне» намного дольше. Это отличная команда с невероятными фанатами, но тренер на меня не рассчитывал.

Напомним, 11 сентября 2021 года Хамес вернулся в «Эвертон» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир», а 22 сентября стало известно, что футболист подписал соглашение с «Аль-Райяном». На тот момент «Эвертон» тренировал испанский специалист Рафаэль Бенитес.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес провёл за «Аль-Райян» 9 поединков, в которых забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи. Контракт футболиста с командой из Катара действует до 2024 года.