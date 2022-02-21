Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ способен занять 4-е место по итогам сезона»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» в поединке 26-го тура АПЛ. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «красных дьяволов».
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал прошедшую игру и поделился ожиданиями от результатов МЮ по итогам сезона:
Приятно видеть, что Джейдон Санчо возвращается на свой уровень, ранее его очень много критиковали.
Я думаю, «Манчестер Юнайтед» способен занять 4-е место. В последнее время вокруг команды много слухов об уходе футболистов, непродлённых соглашениях Поля Погба и Джесси Лингарда, людям всегда нравится такое обсуждать. МЮ нужно сконцентрироваться и хорошо провести оставшиеся игры, ближайшие месяцы будут очень важными.
За первое место будут бороться Сити и Ливерпуль, что очевидно. За третье Челси, Арсенал, ТТХ, МЮ. Пока, по их игре не видно, кто сможет себе железно обеспечить место в 4ке.
За первое место будут бороться Сити и Ливерпуль, что очевидно. За третье Челси, Арсенал, ТТХ, МЮ. Пока, по их игре не видно, кто сможет себе железно обеспечить место в 4ке.