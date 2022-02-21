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Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ способен занять 4-е место по итогам сезона»

вчера, 08:47
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс2 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» в поединке 26-го тура АПЛ. Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «красных дьяволов».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал прошедшую игру и поделился ожиданиями от результатов МЮ по итогам сезона:

Приятно видеть, что Джейдон Санчо возвращается на свой уровень, ранее его очень много критиковали.

Я думаю, «Манчестер Юнайтед» способен занять 4-е место. В последнее время вокруг команды много слухов об уходе футболистов, непродлённых соглашениях Поля Погба и Джесси Лингарда, людям всегда нравится такое обсуждать. МЮ нужно сконцентрироваться и хорошо провести оставшиеся игры, ближайшие месяцы будут очень важными.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:14
Когда ты играл, Рой, мы и представить не могли, что будем "бороться" за 4 место...
За первое место будут бороться Сити и Ливерпуль, что очевидно. За третье Челси, Арсенал, ТТХ, МЮ. Пока, по их игре не видно, кто сможет себе железно обеспечить место в 4ке.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:26
Роналду МЮ на дно тянет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:58
Главное попасть в лч
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:42
При Фергюсоне это было бы провалом, при нынешнем МЮ - попадание в зону Лиги Чемпионов - уже успех.
STVA 1
STVA 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:41
В перспективе корячится от 0 до 7 или 8 очков... Так себе перспектива. А чтобы команда выигрывал на жилах или как грится через не могу такого не видно. Этим и славился МЮ во времена САФа.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:34
Я сомневаюсь.
Cat01
Cat01
вчера в 09:06
Последнее время покажет
Elliada
Elliada
вчера в 09:01
Не займет. В 2022 году у МЮ в соперниках были команды из нижней половины таблицы. И много потеряли с ними очков. Впереди - МС, Ливерпуль, Лестер, Арсенал, Тоттенхэм, Челси
beefs
beefs
вчера в 08:50
посмотрим осталось немного...
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