Рой Кин: «„Манчестер Юнайтед“ способен занять 4-е место по итогам сезона»

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Лидсом» в поединке 26-го тура АПЛ . Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу «красных дьяволов».

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии прокомментировал прошедшую игру и поделился ожиданиями от результатов МЮ по итогам сезона:

Приятно видеть, что Джейдон Санчо возвращается на свой уровень, ранее его очень много критиковали.