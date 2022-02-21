«Очень важная победа в Премьер-Лиге». Роналду — о матче с «Лидсом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём инстаграме прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в матче Английской Премьер-Лиги.
Очень важная победа в Премьер-Лиге, прежде чем мы переключим внимание на Лигу чемпионов и отправимся в Мадрид [на матч с «Атлетико»]. Снова на ходу! Мы вместе!
То ли дело голы Рона в абсолютно позорных играх против ЯнгБойс, второго состава Аталанты и Вилльяреала.
Вообще, такая глупость пихать везде этих двоих для холиваров.
То ли дело голы Рона в абсолютно позорных играх против ЯнгБойс, второго состава Аталанты и Вилльяреала.
Вообще, такая глупость пихать везде этих двоих для холиваров.
Роналду -9 голов АПЛ -6 в ЛЧ,
месси-2 гола в лиге фермеров,5 в ЛЧ.
Роналду -9 голов АПЛ -6 в ЛЧ,
месси-2 гола в лиге фермеров,5 в ЛЧ.