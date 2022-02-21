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«Очень важная победа в Премьер-Лиге». Роналду — о матче с «Лидсом»

сегодня, 00:44
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс2 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своём инстаграме прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в матче Английской Премьер-Лиги.

Очень важная победа в Премьер-Лиге, прежде чем мы переключим внимание на Лигу чемпионов и отправимся в Мадрид [на матч с «Атлетико»]. Снова на ходу! Мы вместе!

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:21
Проблема решается по мере поступления
Elliada
Elliada
сегодня в 03:19
Только Роналду при чем к победе?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:43
Мои поздравления МЮ и Рону !!!
Imrebellion
Imrebellion ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:20
Ахахаха, до чего ж люди впадают в беспросветную тьму. Откуда такие цифры нарисовались? 1 гол с игры только против Сити?? а Дубли РБ? Брюгге? Все пенки? По промахам с пенальти у трио ПСЖ одинаково обстоят дела. А зарабатывает Мбаппе тк его выводят один на один всё время - мог бы реализовать моменты а не лупить или падать.
То ли дело голы Рона в абсолютно позорных играх против ЯнгБойс, второго состава Аталанты и Вилльяреала.
Вообще, такая глупость пихать везде этих двоих для холиваров.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ SNIPЕR (раскрыть)
сегодня в 01:57
Твои цифры могли звучать лучше, если бы ты уточнил количество голов с игры в ЛЧ. Роналду - 6, Месси - 1. И четыре пенальти, которые не он заработал (причем бил он шесть пенальти, треть не забил).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:09
И добавил выберите меня в капитаны...
SNIPЕR
SNIPЕR
сегодня в 00:49
Очень жаль Роналду,что пешеход так сказать не может,он ведь проиграл разгромно.
Роналду -9 голов АПЛ -6 в ЛЧ,
месси-2 гола в лиге фермеров,5 в ЛЧ.
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