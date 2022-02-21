«Очень важная победа в Премьер-Лиге». Роналду — о матче с «Лидсом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» в своём инстаграме прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в матче Английской Премьер-Лиги.

Очень важная победа в Премьер-Лиге, прежде чем мы переключим внимание на Лигу чемпионов и отправимся в Мадрид [на матч с «Атлетико»]. Снова на ходу! Мы вместе!