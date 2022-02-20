Хави: «Педри лучший игрок на своей позиции в 19 лет»

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил игру полузащитника Педри.
В мире нет большего таланта, чем Педри. Он великолепен. Он лучший игрок на своей позиции в 19 лет, я уверен в этом.
Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил игру полузащитника Педри.
В мире нет большего таланта, чем Педри. Он великолепен. Он лучший игрок на своей позиции в 19 лет, я уверен в этом.
Педри, безусловно, талантлив, но Хави, конечно, льстит на счёт лучшего на своей позиции. Хотя предпосылки для этого есть
Педри, безусловно, талантлив, но Хави, конечно, льстит на счёт лучшего на своей позиции. Хотя предпосылки для этого есть