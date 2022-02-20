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Хави: «Педри лучший игрок на своей позиции в 19 лет»

вчера, 23:48

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил игру полузащитника Педри.

В мире нет большего таланта, чем Педри. Он великолепен. Он лучший игрок на своей позиции в 19 лет, я уверен в этом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:49
То что Педри действительно талантлив - это никто не отрицает. Но вот что в итоге из него получится узнаем годика через три-четыре. Не все таланты в итоге раскрываются. Будем надеяться , что Педри справится со всеми соблазнами и вырастет в очередную мировую звезду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
Каждый кулик своё болото хвалит...
Мaлик
Мaлик
вчера в 23:55
Посмотрим на него хотя бы через годик
протон
протон
вчера в 23:51
Не так часто смотрю игры барсы , но по тем играм что я смотрел могу сказать что Педри и Гави больше похожи на тащеров барсы нежели Де Йонг. И сегодня убедился что они главные таланты барсы, а не дорогущий голландец , хоть и забил гол
Педри, безусловно, талантлив, но Хави, конечно, льстит на счёт лучшего на своей позиции. Хотя предпосылки для этого есть
shlomo
shlomo
вчера в 23:49
Хави можно поверить...
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