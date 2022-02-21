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Сарри: «Если бы не Лига Европы, „Лацио“ был бы в четвёрке лучших»

вчера, 08:26
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в поединке 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и закончилась со счётом 1:1.

Наставник «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал результат встречи:

Это был хороший матч, если учесть, что мы потеряли важных футболистов, а прошлую игру провели всего 72 часа назад. Мы бы не пропускали такие голы, если бы у нас было больше времени для тренировок. Нужно уделять внимание мелочам.

Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в четвёрке лучших чемпионата Италии.

Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через 3 дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — показатель прогресса.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:15
Тогда зачем команды вообще пытаются пробиться в еврокубки, если участие в них только мешает им?)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:13
Значит Лигу Европы надо слить.
ОПС
ОПС
вчера в 09:54
Сказал не подумавши. А думать, когда говоришь, все таки надо.
kasyak7
kasyak7
вчера в 09:43
Главная цель Лацио взять кубок ЛЕ
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:36
Да и у бабушки тоже проблема с если бы, которая стала бы дедушкой !!!))
Gahi
Gahi
вчера в 09:29
Странное рассуждение Сарри, все стараются попасть и участвовать в еврокубках а у "Лацио" от этого проблемы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:58
Так не играйте!
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:55
Тренер должен рассчитывать силы на всю дистанцию.
Izmar
Izmar
вчера в 08:50
Если бы не Зарема и спартак был был не девятым.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:47
За Лигу Европы бабки платят
h8you
h8you
вчера в 08:46
те другие команды по его логике играют раз в неделю)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:42
Отмазка в стиле Семака.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:40
Никогда не понимал такие высказывания. Сразу возникает вопрос, а зачем вам быть тогда в четвёртке и выступать в ЛЧ, ведь там соперники ещё сильнее?
Для таких несостоятельных тренеров как Сарри игры в еврокубках неудачи в чемпионате и прочее не более чем прикрытия своих просчётов, неправильной подготовки команды. Как будто Лацио только перед 1/16 узнало, что они выступают в ЛЕ и не подготовились к турниру.
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:38
А если бы у бабушки... Ну вообщем всем понятно)))
lotsman
lotsman
вчера в 08:33
Если бы да кабы..... Играть надо всегда.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:27
Ну ничего! В следующем матче ЛЕ вы и вылетите от Порту.
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