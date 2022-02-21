Сарри: «Если бы не Лига Европы, „Лацио“ был бы в четвёрке лучших»

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в поединке 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и закончилась со счётом 1:1.

Наставник «Лацио» прокомментировал результат встречи:

Это был хороший матч, если учесть, что мы потеряли важных футболистов, а прошлую игру провели всего 72 часа назад. Мы бы не пропускали такие голы, если бы у нас было больше времени для тренировок. Нужно уделять внимание мелочам.

Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в четвёрке лучших чемпионата Италии.

Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через 3 дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — показатель прогресса.