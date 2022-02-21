Сарри: «Если бы не Лига Европы, „Лацио“ был бы в четвёрке лучших»

«Лацио» сыграл вничью с «Удинезе» в поединке 26-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и закончилась со счётом 1:1.
Наставник «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал результат встречи:
Это был хороший матч, если учесть, что мы потеряли важных футболистов, а прошлую игру провели всего 72 часа назад. Мы бы не пропускали такие голы, если бы у нас было больше времени для тренировок. Нужно уделять внимание мелочам.
Если бы не Лига Европы, «Лацио» был бы в четвёрке лучших чемпионата Италии.
Раньше мы демонстрировали полную неспособность играть через 3 дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — показатель прогресса.
Для таких несостоятельных тренеров как Сарри игры в еврокубках неудачи в чемпионате и прочее не более чем прикрытия своих просчётов, неправильной подготовки команды. Как будто Лацио только перед 1/16 узнало, что они выступают в ЛЕ и не подготовились к турниру.
Для таких несостоятельных тренеров как Сарри игры в еврокубках неудачи в чемпионате и прочее не более чем прикрытия своих просчётов, неправильной подготовки команды. Как будто Лацио только перед 1/16 узнало, что они выступают в ЛЕ и не подготовились к турниру.