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Трансферная кампания «Химок» завершена, предложений по Лантратову нет

вчера, 17:41

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что подмосковный клуб завершил трансферную кампанию.

Наверное, трансферная кампания «Химок» завершена — и на вход, и на выход. У нас есть еще один день, поэтому я не исключаю, что кто-то может пополнить нас или покинуть. Пока что официальных предложений по Илье Лантратову у нас нет.

У нас выдалось хорошее трансферное окно, я бы не стал говорить, что только Жирков — лучший трансфер зимы. Мы все покупки рассматриваем как укрепление состава.

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20 февраля
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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:55
Питерцы не видят перспектив продолжения участия в играх за Еврокубки этой весной, иначе бы не оставили попыток усилить вратарскую линию. А для матчей в РПЛ и Кержаков сгодится.
lotsman
lotsman
вчера в 21:37
Изначально было ясно, что слухи о переходе в Зенит, это утка.
oFANATo
oFANATo ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:47
В воротах газовой команды поставят миллера....🤗
Doping87
Doping87
вчера в 19:55
И не было...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:34
Вообщем зенит остаётся с Кержом пока Крицюк лечится.
drug01
drug01
вчера в 18:34
Состав полный
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:03
Когда останутся РПЛ тогда можно сказать успешно.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 17:54
Ну и ладно.
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:43
Ну посмотрим, что получилось за Зиму уже очень скоро
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 17:42
Мы посмотрим.
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