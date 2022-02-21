Трансферная кампания «Химок» завершена, предложений по Лантратову нет

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что подмосковный клуб завершил трансферную кампанию.

Наверное, трансферная кампания «Химок» завершена — и на вход, и на выход. У нас есть еще один день, поэтому я не исключаю, что кто-то может пополнить нас или покинуть. Пока что официальных предложений по Илье Лантратову у нас нет.

У нас выдалось хорошее трансферное окно, я бы не стал говорить, что только Жирков — лучший трансфер зимы. Мы все покупки рассматриваем как укрепление состава.