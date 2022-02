Полузащитник «Ювентуса» МакКенни получил двойной перелом стопы в матче ЛЧ

Полузащитник «Ювентуса» получил серьезную травму в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1).

По данным ряда источников, у американца диагностирован перелом второй и третьей плюсневых костей левой стопы. Скорее всего, МакКенни уже не выйдет на поле в нынешнем сезоне, его восстановление после травмы может занять более двух месяцев.

Weston McKennie fractured the second and third metatarsal of his left foot during Juventus vs. Villarreal, per multiple sources pic.twitter.com/GxqBO238yc