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Министр спорта Польши выступил против матча со сборной России в Москве

вчера, 14:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил против проведения матча отбора к ЧМ-2022 со сборной России в Москве.

Если бы была моя воля, мы бы не поехали в Москву. Я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое пройдет на территории Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропагандистской деятельности… В то же время я полностью осознаю, что отсутствие этого матча было бы очень болезненно для наших болельщиков, потому что национальная команда, вероятно, была бы наказана штрафом.

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