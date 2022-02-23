Министр спорта Польши выступил против матча со сборной России в Москве

Министр спорта Польши Камиль Бортничук выступил против проведения матча отбора к ЧМ -2022 со сборной России в Москве.

Если бы была моя воля, мы бы не поехали в Москву. Я считаю, что любое участие европейской сборной в спортивном мероприятии, которое пройдет на территории Российской Федерации, будет использовано режимом Владимира Путина для пропагандистской деятельности… В то же время я полностью осознаю, что отсутствие этого матча было бы очень болезненно для наших болельщиков, потому что национальная команда, вероятно, была бы наказана штрафом.