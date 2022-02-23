Морено: «Дзюба — самый высокий из тех, с кем мне доводилось играть»

Защитник «Бетиса» рассказал о подготовке к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Зенитом». Первая игра завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2.

Нужно смотреть не на отдельного футболиста, а на коллективную работу, которую проделывает соперник. Мы работаем над своей атакой, чтобы не повторять былых ошибок.

Думаю, Дзюба — самый высокий из тех, с кем мне доводилось играть. Но это неважно, я должен сражаться за каждый мяч. Даже если он больше меня, то я должен стараться ему помешать.