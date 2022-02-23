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Морено: «Дзюба — самый высокий из тех, с кем мне доводилось играть»

вчера, 17:58
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Защитник «Бетиса» Алехандро Морено рассказал о подготовке к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «Зенитом». Первая игра завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2.

Нужно смотреть не на отдельного футболиста, а на коллективную работу, которую проделывает соперник. Мы работаем над своей атакой, чтобы не повторять былых ошибок.

Думаю, Дзюба — самый высокий из тех, с кем мне доводилось играть. Но это неважно, я должен сражаться за каждый мяч. Даже если он больше меня, то я должен стараться ему помешать.

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Бетис» — «Зенит» пройдёт завтра в Испании.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:57
Про руки нужно было спросить
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:38
Это мы ещё волейболистов с баскетболистами на поле не выпустили!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:26
Шкаф действительно большой.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:08
Дзюба поблагодарит тебя за такой комплимент.
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:01
Здравствуйте. Занимаемся исправлением. Благодарим за оповещение о данной проблеме.
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