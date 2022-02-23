Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Эмери заявил, что «Вильярреал» намерен обыграть «Ювентус» в гостях

вчера, 10:03
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:1).

Мы не испугались и проявили опытность. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором.

Лучшим сегодня в нашей игре была взвешенность и матерость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и стремились к победе. Надо ехать в Турин и выигрывать.

Влахович? Такие игроки имеют решающее значение на поле. Он забил на первой же минуте и мог забивать еще. Сложно сдерживать его на протяжении всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры.

Все новости
Конте: «„Ювентус“ купил Кулусевски назло мне. Лукаку он тоже хотел забрать»
Вчера, 22:59
Медина: «ЦСКА полностью готов к матчу со „Спартаком“»
Вчера, 22:48
Хави – о стадионе «Наполи»: «Для нас большая честь играть здесь»
Вчера, 22:12
Ди Лоренцо: «Мы готовы к серии пенальти с „Барселоной“»
Вчера, 21:57
Спаллетти – об игре с «Барселоной»: «Нам нечего бояться»
Вчера, 21:31
Рангник – об игре с «Атлетико»: «Это будет физически затратное сражение»
Вчера, 20:50
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:30
Смешно )) в Ювентусе из основных защитников был только Де Лигт , и Сандро , который играл в центре защиты , как следствие Вильярреал создал 2-3 момента , подловив на ошибках , и наивный Эмери решил что так будет всегда ))) в Турине , будет Кьеллини и Бонуччи , а в атаке Дибала . 3-0 и субмарина ушла на дно . Эмери в Спартак , там любят громкие интервью )))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:56
Собственно говоря, а что должен говорить тренер после домашней ничьи? Мы едем в Турин, что бы проиграть и вылететь? Естественно, что «Вильярреал» устроит только победа и не важно как она будет добыта, в основное время в дополнительное или по пенальти, это будет победа!
Удачи «Вильярреалу» и Эмери, он может это сделать, что неоднократно доказывал ранее!!!
BagioR
BagioR
вчера в 12:44
Вполне возможно. Трус даст установку играть на 0-0 надеясь на пенальти(хотя чего он там надеется). А Вильереал забьет т все. Плана Б у Макса нету, как и яиц. Будут какие то попытки сравнять, но ничего не получится. Испанцы заслужено пройдут дальше, а мы будем молится что бы хотя бы в 4 попасть в этом сезоне.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:29
Гол юве ничего не решает в гостях так что все возможно и юве не сможет сохранить свой любимыц счет 1-1, юве не удастся сушить игру, у команды Емери есть все шансы выйграть.
kust07
kust07
вчера в 11:48
Одинаковые клубы по силе.
Izmar
Izmar
вчера в 11:09
Заявлять можно все что угодно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:09
Такой Ювентус могут и обыграть!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 11:06
В доп время или по пенальти
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:48
Непредсказуемо соперники равны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:47
Рискну предположить, что "тренеришка" обыграет Юве в гостях.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 10:35
Такой Юве вполне по силам обыграть
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:20
Хорошее желание,но навряд ли Юве это допустит.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:14
Если уж не смогли обыграть ослабленный травмами Ювентус на своем поле, то в Турине это сделать будет еще сложнее.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:11
Смелое заявление!
Cat01
Cat01
вчера в 10:10
Будет сделать это сложно
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 10:07
Это вряд ли. Юве пройдёт дальше.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 