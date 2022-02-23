Влахович: «Забить в дебютной игре в ЛЧ — это огромное достижение»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал ничью своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1).

Забить в дебютном матче [в ЛЧ ] — это огромное достижение. Однако я не могу быть довольным на 100 процентов, так как мы не выиграли. Должны много работать. Мы провели хороший матч и могли побеждать. Есть повод для сожалений, но мы должны фокусироваться на следующей игре.

Мы старались хорошо играть во втором тайме, но иногда соперник не позволяет тебе действовать так, как ты хочешь. Так что поздравляю их с тем, что сравняли счет. Честно говоря, уже забыл этот матч и сосредоточен на следующем.