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Аллегри: «Хотели выиграть у „Вильярреала“ 3:0, но сделать это непросто»

вчера, 09:39
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Вильярреала» (1:1).

Совершили грубую ошибку при пропущенном голе. Прекрасно знали, что будет делать соперник, но все равно дали ему забить. Впрочем, в целом команда провела хороший матч. Допустили также ряд ошибок в атаке, попадая в офсайды при хороших контрвыпадах. В общем же я доволен игрой команды.

Влахович провел очень хороший матч. Противостоять такому защитнику, как Альбиоль, всегда непросто. Игроки «Вильяреала» опытные и техничные. Конечно, мы хотели выиграть 3:0, но сделать здесь это непросто, уж поверьте. Наш прессинг во втором тайме был несколько недостаточным, и «Вильярреал» заставил нас за это заплатить.

Ирония в том, что мы пропустили в тот момент, когда, казалось, стали комфортно контролировать игру. Потом у нас возникли сложности, когда мы подустали. Пропущенный гол был просто невероятным в том плане, что даже «Вильярреал» не мог поверить, что за подарок мы ему подарили. Ничто не решено, но я уверен в своей команде, так как у нас в строй вернется ряд важных футболистов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Goosfraba (раскрыть)
вчера в 19:28
Барса тоже Баварию разгромила.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:28
Макс извенился за 3-0,сказал что такой счёт очень трусливый, поэтому мы хотели стать Ливерпулем в матче со Спартаком.
BagioR
BagioR
вчера в 14:39
Хотели выйграть 3-0 да только смелости не хватило.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:26, ред.
Да Аллегри, вы совсем головой тронулись - Вильярреал играл лучше и не забил ещё парочку моментов, когда Ло Чьелсо попал в крестовину с 8 метра, так что ты должен радоваться ничьей 1-1 ели ноги унесли, переиграл вас великий тактик победитель Ле Эмери, так что вообще должны были проиграть если не удачный выстрел Влаховича.
4RT
4RT
вчера в 10:47
Вы бы могли хотеть и 5:0 выиграть, всё равно не получилось 😁
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:35
Как бы самим не вылететь
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:33
А начиналось все очень хорошо.
Goosfraba
Goosfraba
вчера в 10:10
3:0??? Серьезно??? Трындеть не мешки ворчать!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:06
Хотелку вам ещё и в Турине оттяпают.
ballak144
ballak144
вчера в 10:04
Его лечить нужно, то что он несёт в голову не укладывается после просмотра игры
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:49
Желания не всегда совпадают с возможностями...
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