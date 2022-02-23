Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мою».

Легенда футбола Роналдо заявил, что ему нравится игра нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
У Мбаппе есть отличные качества — его техника, скорость и умение забивать голы. Если сравнивать его со мной… Да, я думаю, что его игра напоминает мне мою.
Легенда футбола Роналдо заявил, что ему нравится игра нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
У Мбаппе есть отличные качества — его техника, скорость и умение забивать голы. Если сравнивать его со мной… Да, я думаю, что его игра напоминает мне мою.
Я думаю что Роналдо конечно виднее, как профессионал он видит более тонко все нюансы игры Мбаппе и может сравнивать. Но сейчас для меня видно что пик игры которую показывает Мбаппе в чемпионате Франции за ПСЖ можно сказать находится в своей наивысшей точке. И тот возраст когда уже надо делать шаг вперёд и менять обстановку на топовый чемпионат, а также команду. При всём уважении к ПСЖ и его звёздному составу, но Мбаппе уже перерос всех тех кто его там окружает , Месси который уже находится на закате своей карьеры,
Неймар, Ди Мария, Рамос и т.д., не тот состав и не тот чемпионат где Мбаппе ждёт великое будущее. Есть очень хороший для этого вариант как Реал, клуб о котором он сам мечтает. А если ещё действительно получится переход Холанда в Барселону, то это действительно будет настоящее футбольное шоу , между Реалом и Барсой , Мбаппе и Холанда. Продолжение истории Месси и Роналдо! Что может быть круче такой футбольной сказки. Посмотрим что из этого всего получится, но это было бы очень круто ! Удачи Всем и с Праздником Вас Парни !!! Всем Добра !!!
Я думаю что Роналдо конечно виднее, как профессионал он видит более тонко все нюансы игры Мбаппе и может сравнивать. Но сейчас для меня видно что пик игры которую показывает Мбаппе в чемпионате Франции за ПСЖ можно сказать находится в своей наивысшей точке. И тот возраст когда уже надо делать шаг вперёд и менять обстановку на топовый чемпионат, а также команду. При всём уважении к ПСЖ и его звёздному составу, но Мбаппе уже перерос всех тех кто его там окружает , Месси который уже находится на закате своей карьеры,
Неймар, Ди Мария, Рамос и т.д., не тот состав и не тот чемпионат где Мбаппе ждёт великое будущее. Есть очень хороший для этого вариант как Реал, клуб о котором он сам мечтает. А если ещё действительно получится переход Холанда в Барселону, то это действительно будет настоящее футбольное шоу , между Реалом и Барсой , Мбаппе и Холанда. Продолжение истории Месси и Роналдо! Что может быть круче такой футбольной сказки. Посмотрим что из этого всего получится, но это было бы очень круто ! Удачи Всем и с Праздником Вас Парни !!! Всем Добра !!!