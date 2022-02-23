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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мою»

вчера, 11:51

Легенда футбола Роналдо заявил, что ему нравится игра нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

У Мбаппе есть отличные качества — его техника, скорость и умение забивать голы. Если сравнивать его со мной… Да, я думаю, что его игра напоминает мне мою.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:22
Мне кажется Роналдо образца Барселоны и Интера не сравним ни с кем. До травмы был машиной. И после травмы периодически ярко сверкал, но до травмы был сильнейшим игроком.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:26
Конечно же совсем не похожи по стилю. Скорость Мбаппе недостижима. Зато Роналдо был более аккуратен в дриблинге, а также в контроле мяча. Как по мне, то Роналдо более интересным футболистом был. Убежать и Усейн Болт может, а вот совершить магию не каждый.
Alex12357
Alex12357
вчера в 14:21, ред.
Роналдо не мог такое сказать ,это всё выдумки Российских журналюг!!!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 14:20
У Роналдо была выдающаяся карьера, но самую крутую игру он показал в составе "Барселоны". Жаль только, что там он провел лишь один сезон, а перейдя в "Интер" сломался.
Futurista
Futurista
вчера в 14:18
kust07
kust07
вчера в 13:17
Каждый футболист индивидуален
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:15, ред.
Роналдо: «Игра Мбаппе напоминает мою».
Я думаю что Роналдо конечно виднее, как профессионал он видит более тонко все нюансы игры Мбаппе и может сравнивать. Но сейчас для меня видно что пик игры которую показывает Мбаппе в чемпионате Франции за ПСЖ можно сказать находится в своей наивысшей точке. И тот возраст когда уже надо делать шаг вперёд и менять обстановку на топовый чемпионат, а также команду. При всём уважении к ПСЖ и его звёздному составу, но Мбаппе уже перерос всех тех кто его там окружает , Месси который уже находится на закате своей карьеры,
Неймар, Ди Мария, Рамос и т.д., не тот состав и не тот чемпионат где Мбаппе ждёт великое будущее. Есть очень хороший для этого вариант как Реал, клуб о котором он сам мечтает. А если ещё действительно получится переход Холанда в Барселону, то это действительно будет настоящее футбольное шоу , между Реалом и Барсой , Мбаппе и Холанда. Продолжение истории Месси и Роналдо! Что может быть круче такой футбольной сказки. Посмотрим что из этого всего получится, но это было бы очень круто ! Удачи Всем и с Праздником Вас Парни !!! Всем Добра !!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:38
При всё уважении к Роналдо, а его я считаю одним из лучших нападающих за всю историю футбола, но здесь он лишка дал. Роналдо и Мбаппе это вообще разные по стилю игроки. И если уж сравнивать с кем то Мбаппе, то это наверное с Терри Анри, хотя и здесь есть много отличии.
Bensurr
Bensurr
вчера в 12:21
У Роналдо не было такой скорости
drug01
drug01
вчера в 12:17
Это похвально
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:15
Мбаппе хорош. Его прогресс в ПСЖ заметен. Сейчас он один из лучших нападающих мира.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:53
Два брата близнеца
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