Петржела: «Победа „Зенита“ над „Бетисом“ — это что-то нереальное»

Бывший тренер «Зенита» поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещё и болельщики будут гнать вперёд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это «Бетис».

У «Зенита» есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив.