Петржела: «Победа „Зенита“ над „Бетисом“ — это что-то нереальное»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».
В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещё и болельщики будут гнать вперёд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это «Бетис».
У «Зенита» есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив.
И то у команды у которой все 29 игроков стоят ровно половину стоимости Малкома...
Петржела не сказал что не верит...
Просто без лукавства назвал команду из двух которая на сегодня сильней...
Но в футболе бывает всякое...
99% экспертов скажут что Наполи сильней Спартака...
И Петржела тоже...
Но Руй думает иначе...и оказывается прав....
И то у команды у которой все 29 игроков стоят ровно половину стоимости Малкома...
Петржела не сказал что не верит...
Просто без лукавства назвал команду из двух которая на сегодня сильней...
Но в футболе бывает всякое...
99% экспертов скажут что Наполи сильней Спартака...
И Петржела тоже...
Но Руй думает иначе...и оказывается прав....