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Петржела: «Победа „Зенита“ над „Бетисом“ — это что-то нереальное»

вчера, 16:44
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги Европы против «Бетиса».

В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет. Игровой тонус за хозяевами, да ещё и болельщики будут гнать вперёд. У команды Семака больше опыта в еврокубках, но сейчас победит тот, кто лучше готов — это «Бетис».

У «Зенита» есть мизерные шансы. Победа — это что-то нереальное. Удивлюсь, если они выиграют и пройдут в следующий этап. Зато точно буду счастлив.

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Все комментарии
David Young
David Young ответ Все о футболе (раскрыть)
вчера в 22:17
Не могу сказать что я согласен с Вами в данном случае.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:42
Помнится, неделю назад старикан говорил об обратном, быстро же он заднюю дает
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:54
Зениту удачи и победы, а будет ли она узнаем после матча. Надо верить. Только это и остаётся ).
Раз, два, три - Зенитушка дави! Так кажется в 84м голосили).
makkie
makkie ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:47
Верно!
Удачи Зениту в Испании, забьёте первыми - а там чем чёрт не шутит, можно будет подлавливать их на контратаках. Возможно, новичок Альберто выстрелит и потянет команду в атаке. Или у Клаудиньо сходу игра пойдёт.

Шансы в любом случае у вас есть. Тем более, что правило гостевого гола отменили. Забьёте и уже 3-3 по сумме двух матчей будет, а дальше уже выяснять кто накидает больше.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:46
Удивительное преображение Петержелы. Перед первым матчем Петржела излучал безграничный оптимизм и предсказывал легкую победу Зениту. А сейчас вера в Зенит испарилась как утренний туман и шансов Зениту он не оставляет. Все это очень некрасиво выглядит - несолидно как то. За слова свои надо отвечать.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:28
Раз уж Петржела не верит в зенит, то дело плохо.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 17:27
До первого матча ты пел совсем другое,флюгер
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:27
Не надо быть Нострадамусом чтоб предрекать исход матча команды Семака...который из 17-ти последних матчей в еврокубках выиграл лишь один...
И то у команды у которой все 29 игроков стоят ровно половину стоимости Малкома...

Петржела не сказал что не верит...
Просто без лукавства назвал команду из двух которая на сегодня сильней...

Но в футболе бывает всякое...
99% экспертов скажут что Наполи сильней Спартака...
И Петржела тоже...
Но Руй думает иначе...и оказывается прав....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:24
Дал правильную оценку
makkie
makkie
вчера в 17:18
Может хоть Орлов с Боярским поверят в Зенит?
Все остальные уже списали питерцев в противостоянии с Бетисом.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 17:15
А самое интересное что болелам Зенита на это начхать)). Главное попасть в ЛЧ и продолжить громить мировых грандов. Как сказал питерский Мауринья-у меня в контракте победы не прописаны)) Так что ждите веселье огурцов в Испании!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:07
Опередили!Власта переобувается на лету!
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:04
Даже Петржела не верит в газовый клуб.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:00
Надежда умирает последней. Сразу после Веры и Любви...
Все о футболе
Все о футболе
вчера в 16:54
Хорошо лизнул)
протон
протон
вчера в 16:54
Первая игра Зенита.
Петржела о матче с «Бетисом»:
«Зенит» не проиграет – даже может выиграть.
Но у «Зенита» тоже есть козыри – это опыт:

Вторая предстоящая игра Зенита.
«В ответном матче победит «Бетис». Они играют с начала года, а «Зенит» — нет.
lotsman
lotsman
вчера в 16:53
Не надо хоронить раньше времени.
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