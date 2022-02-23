Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Симеоне – о матче с МЮ: «Нам противостоит одна из лучших команд мира»

вчера, 20:23
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»:

Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера эта команда стала играть надёжнее, с большей самоотдачей и вообще стала похожа на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Команда, смело действующая в полузащите и атаке.

«Манчестер Юнайтед» мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре во время защиты. Сложно найти места, где клуб допускал бы ошибки.

В своей группе «Атлетико» набрал 7 баллов и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места. «Манчестер Юнайтед» заработал 11 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице.

Все новости
Конте: «„Ювентус“ купил Кулусевски назло мне. Лукаку он тоже хотел забрать»
Вчера, 22:59
Медина: «ЦСКА полностью готов к матчу со „Спартаком“»
Вчера, 22:48
Хави – о стадионе «Наполи»: «Для нас большая честь играть здесь»
Вчера, 22:12
Ди Лоренцо: «Мы готовы к серии пенальти с „Барселоной“»
Вчера, 21:57
Спаллетти – об игре с «Барселоной»: «Нам нечего бояться»
Вчера, 21:31
Рангник – об игре с «Атлетико»: «Это будет физически затратное сражение»
Вчера, 20:50
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:39
Симеоне себе льстит
протон
протон
вчера в 20:43
Симеоне: с приходом Рангника «Манчестер Юнайтед» стал похож на Локо
протон
протон
вчера в 20:42
Уверен, будет скучнейший матч. Атлетико не любит играть в атаке, а МЮ, может и хотел бы, но не умеет.
shlomo
shlomo
вчера в 20:38
Удачи Вам!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:33
Должны опустить Роналду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:33
Это громкие слова...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 