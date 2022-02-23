Симеоне – о матче с МЮ: «Нам противостоит одна из лучших команд мира»

Наставник мадридского «Атлетико» поделился ожиданиями от предстоящего поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»:

Нам противостоит одна из лучших команд мира. С момента прихода нового тренера эта команда стала играть надёжнее, с большей самоотдачей и вообще стала похожа на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Команда, смело действующая в полузащите и атаке.

«Манчестер Юнайтед» мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Он хорош в верховой игре во время защиты. Сложно найти места, где клуб допускал бы ошибки.