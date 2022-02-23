Пеллегрини: «„Зенит“ — команда уровня ЛЧ. Это отличный соперник»

Наставник «Бетиса» высказался о предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с питерским «Зенитом»:

Самая большая ошибка – играть на результат. Мы победили в первом матче, и это важно, но ещё ничего не решено. Будет ошибкой сыграть не в тот футбол, который мы тренируем ежедневно. Надеюсь, мы увидим очень хороший «Бетис», потому что это отличный соперник.

«Зенит» всегда будет атаковать. У нас был опыт игры с ними. Мы дважды забили, а потом они смогли сравнять счёт. Однако мы не дали им забить во второй половине игры.

«Зенит» —команда уровня Лиги чемпионов, с очень креативными футболистами, например, с бразильскими вингерами и игроком под два метра ростом, а также мощью в воздухе.

Я уже сказал, что во вторые 45 минут мы хорошо сдерживали оппонента. Их голы были заслуженными, и дело не только в наших ошибках. Мы знаем их особенности и обязаны сыграть полный матч.