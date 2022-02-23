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Пеллегрини: «„Зенит“ — команда уровня ЛЧ. Это отличный соперник»

вчера, 18:10
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о предстоящем ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы с питерским «Зенитом»:

Самая большая ошибка – играть на результат. Мы победили в первом матче, и это важно, но ещё ничего не решено. Будет ошибкой сыграть не в тот футбол, который мы тренируем ежедневно. Надеюсь, мы увидим очень хороший «Бетис», потому что это отличный соперник.

«Зенит» всегда будет атаковать. У нас был опыт игры с ними. Мы дважды забили, а потом они смогли сравнять счёт. Однако мы не дали им забить во второй половине игры.

«Зенит» —команда уровня Лиги чемпионов, с очень креативными футболистами, например, с бразильскими вингерами и игроком под два метра ростом, а также мощью в воздухе.

Я уже сказал, что во вторые 45 минут мы хорошо сдерживали оппонента. Их голы были заслуженными, и дело не только в наших ошибках. Мы знаем их особенности и обязаны сыграть полный матч.

Напомним, в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» уступил «Бетису» со счётом 2:3. Ответный матч «Зенита» с «Бетисом» пройдёт завтра в Испании.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:01
С нашими ничего необычного, вот, что происходит в испанском чемпионате, если Бетис на третьем месте.?
протон
протон
вчера в 20:55
У них есть техничные, есть быстрые, а есть игрок ростом 196 см )
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:17
"«„Зенит“ - команда уровня последнего места в ЛЧ, которая скоро вылетит из ЛЕ. Это отличный соперник, самый легкий из всех возможных".
Boricku
Boricku
вчера в 19:08
Газовик теперь будет игрочишек распродать, Газпром обанкиотился
berda2003
berda2003
вчера в 18:45
хорошая шутка...
Mekail
Mekail
вчера в 18:45
Ну да.... можно и так сказать, но подумал о другом
lotsman
lotsman
вчера в 18:39
Хвалит потому, что чувствует близкую победу.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:37
Да ладно,не парься,прибереги соломку для других случаев.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:25
По потенциалу - да, по демонстрируемым результатам - уровень Лиги Конференций.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:15
Это удобный соперник
allemz
allemz
вчера в 18:15
Дедушка Пелл чутка порофлил, может себе позволить по положению
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