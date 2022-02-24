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«Ливерпуль» с хоккейным счётом разгромил «Лидс» в матче АПЛ

сегодня, 00:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль6 : 0Логотип футбольный клуб ЛидсЛидсМатч завершен

В рамках 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лидс» (6:0).

Счёт в игре с пенальти на 15-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Второй гол команды на 30-й минуте забил Жоэль Матип. Всё тот же Салах на 35-й минуте забил свой второй гол в игре. Египтянин снова реализовал пенальти. 4-й гол забил нападающий Садио Мане на 80-й минуте. Он же на 91-й минуте отличился дублем, а поставил точку в матче на 95-й минуте защитник Вирджил ван Дейк.

«Ливерпуль» занимает 2-ю строку в турнирной таблице АПЛ с 60 очками. Команда Юргена Клоппа продолжает борьбу за золотые медали чемпионата Англии с «Манчестер Сити», отставая на 3 балла. «Лидс» идёт на 14-м месте с 23 очками.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 05:25
Да ужжж... В хоккеее сейчас меьше заивают.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:12
Не думал что опять так влетит Лидс
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:01
Ливерпуль в гонке
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:48
Неплохо покуражились хозяева.
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:07
Сначала надо пройти Интер,хоть и победили в гостях но Интер может дать бой при должном реализации.
протон
протон
сегодня в 01:45
Мощно красные растерзали Лидс )

Так держать, красные! Сейчас забавно читать про вручение чемпионства Сити в декабре. Будет феерично, если проект умудрится разбазарить отрыв в 9 очков.
Жива интрига-то..)) Так интереснее будет смотреть футбол и переживать за любимые команды
Меня другое удивляет: игроки Ливерпуля Салах, Жота и Мане сейчас три лучших бомбардира в АПЛ. Даже не знаю были ли раньше такие рекорды
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:39
Клопп в погоне за Гвардиолой, так и чемпионат подойдёт к концу. Всё сводится к тому, кто же всё - таки выиграет золото. В этом чемпионате интрига будет до последнего тура! Но я всё же поставлю на Хосепа.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:30
С сухой победой красных!
Матип красиво сыграл забил! пора его в нападение переводить)))
в воскресенье в финале будет серьёзный , равный соперник
4RT
4RT
сегодня в 01:12
Скорее с теннисным счётом
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:06
Полнейший разгром!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:02
Вижу первый матч, в котором оба цз забили
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:02
С победой мерсисайдский клуб, и болельщиков Ливерпуля тоже конечно. Особенно хочу выделить Мохаммеда Салаха и Садио Мане. Очень рад за них. У одного 2 гола и результативная передача, а у второго дубль. Лидс Юнайтед сильно сдал в игровом плане. Скорее всего они и покинут Английскую Пример Лигу наряду с Норвич Сити и ещё с кем-то. Вспомните, каким был Ливерпуль до прихода немецкого специалиста Юргена Клоппа. Такой коллектив сумел собрать и самое главное - поставить игру, заставив работать такое большое количество звёзд. Браво. Посмотрим, как и с кем Ливерпуль сыграет в 1/4 финала Лиги Чемпионов и сумеет ли обыграть лондонский Челси в финале кубка Английской Лиги.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:54, ред.
за 13 мин - 3 гола,да это уже совсем критично.Если не в этом,то в следующем вылетят с Бьелсой. Лидсу срочно надо менять тренера в первую очередь,а не тренеру - Лидсну и ещё первые Три с интервалом в 20 минут.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:51
по игре Норвич и Лидс заслуживают вылета,ну и не знаю может быть Уотфорд или брендфорд
allemz
allemz
сегодня в 00:51
Ох, ни*** себе, сказал я себе. От МС (0-7), от Ливера вот (0-6), да уж, храбрости им не занимать, чуваки играют в веселый футбол независимо от класса соперника в ущерб результату. Болельщикам даже хз что думать..
Ай, Йоркшир-Йоркшир
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 00:44
Кайфанул от игры. Надеюсь, Лидс не вылетит. Ну а у нас пенсы и финал. Ждемс.
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