«Ливерпуль» с хоккейным счётом разгромил «Лидс» в матче АПЛ

В рамках 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лидс» (6:0).
Счёт в игре с пенальти на 15-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Второй гол команды на 30-й минуте забил Жоэль Матип. Всё тот же Салах на 35-й минуте забил свой второй гол в игре. Египтянин снова реализовал пенальти. 4-й гол забил нападающий Садио Мане на 80-й минуте. Он же на 91-й минуте отличился дублем, а поставил точку в матче на 95-й минуте защитник Вирджил ван Дейк.
«Ливерпуль» занимает 2-ю строку в турнирной таблице АПЛ с 60 очками. Команда Юргена Клоппа продолжает борьбу за золотые медали чемпионата Англии с «Манчестер Сити», отставая на 3 балла. «Лидс» идёт на 14-м месте с 23 очками.
Так держать, красные! Сейчас забавно читать про вручение чемпионства Сити в декабре. Будет феерично, если проект умудрится разбазарить отрыв в 9 очков.
Жива интрига-то..)) Так интереснее будет смотреть футбол и переживать за любимые команды
Меня другое удивляет: игроки Ливерпуля Салах, Жота и Мане сейчас три лучших бомбардира в АПЛ. Даже не знаю были ли раньше такие рекорды
Так держать, красные! Сейчас забавно читать про вручение чемпионства Сити в декабре. Будет феерично, если проект умудрится разбазарить отрыв в 9 очков.
Жива интрига-то..)) Так интереснее будет смотреть футбол и переживать за любимые команды
Меня другое удивляет: игроки Ливерпуля Салах, Жота и Мане сейчас три лучших бомбардира в АПЛ. Даже не знаю были ли раньше такие рекорды