«Ливерпуль» с хоккейным счётом разгромил «Лидс» в матче АПЛ

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сегодня, 00:40

В рамках 19-го тура АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Лидс» (6:0).

Счёт в игре с пенальти на 15-й минуте открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Второй гол команды на 30-й минуте забил Жоэль Матип. Всё тот же Салах на 35-й минуте забил свой второй гол в игре. Египтянин снова реализовал пенальти. 4-й гол забил нападающий Садио Мане на 80-й минуте. Он же на 91-й минуте отличился дублем, а поставил точку в матче на 95-й минуте защитник Вирджил ван Дейк.