Разгромные победы «Барселоны» и «Реала». Итоги 25-го тура Ла Лиги

Закончились все матчи 25-го тура Ла Лиги.
«Эльче» — «Райо Вальекано» 2:1
Голы: Каррильо Гуидо 76, Понсе Эсекель 84 — Гарсия Франсиско 52
«Гранада» — «Вильярреал» 1:4
Голы: Милья Луис 61 (пенальти) — Груневельд Арно 35 (пенальти), Груневельд Арно 39, Груневельд Арно 81 (пенальти), Гомес Мойзес 90+6
«Осасуна» — «Атлетико» 0:3
Голы: Фелиш Жоау 3, Суарес Луис 59, Корреа Анхель 89
«Кадис» — «Хетафе» 1:1
Голы: Негредо Альваро 45+2 — Майораль Борха 6 (пенальти)
«Реал» — «Алавес» 3:0
Голы: Асенсио Марко 63, Винисиус Жуниор 80, Бензема Карим 90+1 (пенальти)
«Эспаньол» — «Севилья» 1:1
Голы: Дардер Серхи 50 — Мир Рафаэль 36
«Валенсия» — «Барселона» 1:4
Голы: Солер Карлос 53 — Обамеянг Пьер-Эмерик 23, Де Йонг Френки 32, Обамеянг Пьер-Эмерик 38, Обамеянг Пьер-Эмерик 63
«Бетис» — «Мальорка» 2:1
Голы: Морено Алехандро 25, Виллиан Жозе 83 (пенальти) — Мурики Ведат 75
«Атлетик» — «Реал Сосьедад» 4:0
Голы: Вивиан Дани 68, Сансет Ойан 72, Уильямс Иньяки 80, Муньяин Икер 89
«Сельта» — «Леванте» 1:1
Голы: Черви Франко 67 — Марти Рохер 82