«Челси» обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на своем поле обыграл «Лилль» со счетом 2:0.
Голами в составе лондонской команды отметились Кай Хаверц (8') и Кристиан Пулишич (63').
Ответная встреча состоится 16 марта.
В параллельном матче «Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью.
Начали с хорошим настроем. Правильное решение Тухеля выпустить Хаверца вместо Лукаку. Сразу три момента и один из них Кай завершил голом. И вообще сыграл все 90 минут на высоком уровне. Молодец! Набрал форму и Канте. Правда он терял мяч, но скорость уже на своем уровне. Порадовал и Рубен.
Конечно хотелось бы чтобы еще и третий забили. Но надеюсь в ответном матче с таким Лиллем не будет проблем. Санчеша хватило только на тайм.
Еще раз с уверенной победой Челси!
Начали с хорошим настроем. Правильное решение Тухеля выпустить Хаверца вместо Лукаку. Сразу три момента и один из них Кай завершил голом. И вообще сыграл все 90 минут на высоком уровне. Молодец! Набрал форму и Канте. Правда он терял мяч, но скорость уже на своем уровне. Порадовал и Рубен.
Конечно хотелось бы чтобы еще и третий забили. Но надеюсь в ответном матче с таким Лиллем не будет проблем. Санчеша хватило только на тайм.
Еще раз с уверенной победой Челси!
по второму тайму: очень хотелось чтобы забил тимо, из-за мандингос томас маринует его не по делу. пулишич молодец, но не смотря на гол провел слабый матч. отлично сыграли хаверц, аспиликуэта и канте, который был похож на свою сильнейшую версию, как в защите так и в атаке. по алонсо: думаю ни для кого никогда не было секретом, что алонсо слаб в защите, но когда тебе выговаривает 37-летний силва - это конечно пунктик. так что выходом сарра не удивлен абсолютно. хотя очевидно что у синих просаживаются фланги, чего стоит только выдающаяся разница между кристенсеном и аспи на правом фланге.
в общем синих с победой и сухарем, надеюсь травмы зиеша и ковачича не серьезные, в матче против ливерпуля их будет не хватать.
по второму тайму: очень хотелось чтобы забил тимо, из-за мандингос томас маринует его не по делу. пулишич молодец, но не смотря на гол провел слабый матч. отлично сыграли хаверц, аспиликуэта и канте, который был похож на свою сильнейшую версию, как в защите так и в атаке. по алонсо: думаю ни для кого никогда не было секретом, что алонсо слаб в защите, но когда тебе выговаривает 37-летний силва - это конечно пунктик. так что выходом сарра не удивлен абсолютно. хотя очевидно что у синих просаживаются фланги, чего стоит только выдающаяся разница между кристенсеном и аспи на правом фланге.
в общем синих с победой и сухарем, надеюсь травмы зиеша и ковачича не серьезные, в матче против ливерпуля их будет не хватать.