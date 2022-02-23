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«Челси» обыграл «Лилль» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

вчера, 00:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» на своем поле обыграл «Лилль» со счетом 2:0.

Голами в составе лондонской команды отметились Кай Хаверц (8') и Кристиан Пулишич (63').

Ответная встреча состоится 16 марта.

В параллельном матче «Вильярреал» и «Ювентус» сыграли вничью.

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Все комментарии
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 19:24
Я не сравнивал его с величием Месси!
Но игнорировать тот факт что парнишка забил и отдал столько же сколько Месси в его возрасте не получится!
112910415
112910415
вчера в 11:50
просто и мило !
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:47
Уверенная победа. Исход противостояния ясен и понятен.
Bensurr
Bensurr ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
вчера в 09:38
Кто кай а кто месси
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 09:37
Оказывается Кай Хаверц в свои 22 сделал столько же результатных действии сколько Месси в его возрасте)
Молодец парнишка)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:02
Такой Диль он и во 2 й игре обыграет
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 07:47
Победа Челси на классе. Предсказуемый результат.
ОПС
ОПС
вчера в 07:43
А я так и поставил.
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:42
Думаю мало кто сомневался в этом
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 05:49
Ожидаемый результат, Челси с победой!
mihaluch
mihaluch
вчера в 04:30
Челси сыграл в свою силу.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 02:15
Челси из Анадыря, не уже не фантастика
Ironigor
Ironigor
вчера в 02:07
Челси и всех болельщиков с Победой !!!
Как вчера и говорил 2:0 !!! ☝👍😉
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 01:25
Бэн,Маунт,Джеймс парней нехватка
Михаил Милый
Михаил Милый ответ протон (раскрыть)
вчера в 01:16
Фланги выпадают очевидно, но нужно не забывать про Чилуэлла и Джеймса в лазарете. Второй, кстати, по слухам - уже должен скоро оклематься.
амурец
амурец
вчера в 01:08
Ожидаемая победа Челси
azkan
azkan
вчера в 01:07
Только залечиваются Маунт и Жорж и вот на тебе Ковачич и Зиеш получают травмы. Этот сезон самый травмаобильный для Челси. Такого я не припомню.
Всем им здоровья.
протон
протон
вчера в 01:04
по первому тайму: хаверц за 8 минут показал что будет в атаке у синих если номинальный нападающий будет двигаться. прессинг тоже порадовал. жаль, что основная часть матча - это возня команд в центре поля. вспомню только крутой проход канте в касание, который зиеш запорол. в атаке совсем выпадает пулишич. он и в других матчах был не очень, но за большим мандингос его особо не видно было. сейчас же кажется, что будь маунт вместо него - можно было бы увереннее этот лиль раскатывать. надеюсь синие упрочат свое преимущество во втором тайме, а не привезет как умеет.

по второму тайму: очень хотелось чтобы забил тимо, из-за мандингос томас маринует его не по делу. пулишич молодец, но не смотря на гол провел слабый матч. отлично сыграли хаверц, аспиликуэта и канте, который был похож на свою сильнейшую версию, как в защите так и в атаке. по алонсо: думаю ни для кого никогда не было секретом, что алонсо слаб в защите, но когда тебе выговаривает 37-летний силва - это конечно пунктик. так что выходом сарра не удивлен абсолютно. хотя очевидно что у синих просаживаются фланги, чего стоит только выдающаяся разница между кристенсеном и аспи на правом фланге.
в общем синих с победой и сухарем, надеюсь травмы зиеша и ковачича не серьезные, в матче против ливерпуля их будет не хватать.
azkan
azkan
вчера в 01:03, ред.
Челси с победой!
Начали с хорошим настроем. Правильное решение Тухеля выпустить Хаверца вместо Лукаку. Сразу три момента и один из них Кай завершил голом. И вообще сыграл все 90 минут на высоком уровне. Молодец! Набрал форму и Канте. Правда он терял мяч, но скорость уже на своем уровне. Порадовал и Рубен.
Конечно хотелось бы чтобы еще и третий забили. Но надеюсь в ответном матче с таким Лиллем не будет проблем. Санчеша хватило только на тайм.
Еще раз с уверенной победой Челси!
протон
протон
вчера в 01:00
Отлично сыграли в эконом-режиме,я довольн, фактически, после первого гола стали играть в пол силы,что разумно, учитывая АПЛ и тамошний график.

Из хорошего: Канте просто монстр...сам протащил,сам отдал голевой пас и сам держал весь центр,отлично сыграл Кай, особенно на старте матча,нанеся 3 удара и один голевой соответственно... понравился Тьяго Сильва, надёжен...

Из плохого: Травмы Зиеша и Ковы... надеюсь... ничего серьезного и они будут в строю уже к грядущему туру АПЛ!
Ответный матч простая формальность!
протон
протон
вчера в 00:54
Всех болельщиков синих с победой.
протон
протон
вчера в 00:52
Челси с убедительной победой. молодцы!
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