Группа лидеров потеряла очки. Итоги 26-го тура Серии А

Закончились все матчи 26-го тура Серии А.
«Ювентус» — «Торино» 1:1
Голы: де Лигт Матийс 13 — Белотти Андреа 62
«Сампдория» — «Эмполи» 2:0
Голы: Квальярелла Фабио 14, Квальярелла Фабио 29
«Рома» — «Верона» 2:2
Голы: Вольпато Кристиан 65, Бове Эдуардо 84 — Барак Антонин 5, Тамез Адриен 20
«Салернитана» — «Милан» 2:2
Голы: Бонаццоли Федерико 29, Джурич Милан 72 — Мессиас Жуниор 5, Ребич Анте 77
«Фиорентина» — «Аталанта» 1:0
Гол: Пёнтек Кшиштоф 56
«Венеция» — «Дженоа» 1:1
Голы: Анри Томас 13 — Экубан Калеб 29
«Интер» — «Сассуоло» 0:2
Голы: Распадори Джакомо 8, Скамакка Джанлука 26
«Удинезе» — «Лацио» 1:1
Голы: Деулофеу Жерар 5 — Андерсон Фелипе 45
«Кальяри» — «Наполи» 1:1
Голы: Перейро Гастон 58 — Осимхен Виктор 87
«Болонья» — «Специа» 2:1
Голы: Арнаутович Марко 40, Арнаутович Марко 84 — Манай Рей 11