ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

Группа лидеров потеряла очки. Итоги 26-го тура Серии А

сегодня, 01:04

Закончились все матчи 26-го тура Серии А.

«Ювентус» — «Торино» 1:1
Голы: де Лигт Матийс 13 — Белотти Андреа 62

«Сампдория» — «Эмполи» 2:0
Голы: Квальярелла Фабио 14, Квальярелла Фабио 29

«Рома» — «Верона» 2:2
Голы: Вольпато Кристиан 65, Бове Эдуардо 84 — Барак Антонин 5, Тамез Адриен 20

«Салернитана» — «Милан» 2:2
Голы: Бонаццоли Федерико 29, Джурич Милан 72 — Мессиас Жуниор 5, Ребич Анте 77

«Фиорентина» — «Аталанта» 1:0
Гол: Пёнтек Кшиштоф 56

«Венеция» — «Дженоа» 1:1
Голы: Анри Томас 13 — Экубан Калеб 29

«Интер» — «Сассуоло» 0:2
Голы: Распадори Джакомо 8, Скамакка Джанлука 26

«Удинезе» — «Лацио» 1:1
Голы: Деулофеу Жерар 5 — Андерсон Фелипе 45

«Кальяри» — «Наполи» 1:1
Голы: Перейро Гастон 58 — Осимхен Виктор 87

«Болонья» — «Специа» 2:1
Голы: Арнаутович Марко 40, Арнаутович Марко 84 — Манай Рей 11

Группа лидеров потеряла очки. Итоги 26-го тура Серии А

Все новости
Разгромные победы «Барселоны» и «Реала». Итоги 25-го тура Ла Лиги
Сегодня, 01:03 Фото
«Наполи» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Кальяри»
Вчера, 22:56
«Интер» дома проиграл «Сассуоло»
20 февраля
«Боруссия» Дортмунд отправила 6 голов в ворота «Боруссии» Менхенгладбах
20 февраля
Дубль Обамеянга помог «Барселоне» разгромить «Валенсию»
20 февраля
«Бавария» разгромила «Гройтер Фюрт»
20 февраля
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:32
Как сговорились лидеры.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:41
Интер удивил .
протон
протон
сегодня в 01:10
Сассуоло - самый безбашенный клуб Серии А. Год за годом в одну калитку топчут ТОПов, а потом сливают матчи всякому барахлу из числа аутсайдеров. В этом чемпионате уже успели выиграть у Юве, Милана, Интера, Лацио, а в промежутке между этими матчами проиграли Сампдории, Болонье и Вероне.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 